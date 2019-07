Andrea Filomena smentisce Jessica Battistello | “Voglio che sparisca!

Con lui non ero felice. Alessandro la mia droga! Temptation Island 2019 - Jessica Battistello e l’addio ad Andrea Filomena : “Sinceramente non sapevo cosa pensare, sapevo solo che non stavo bene; che non ero più felice da ormai troppo tempo e questo doveva cambiare”, dovevano sposarsi ma la partecipazione a Temptation Island 2019 per la coppia formata da Jessica Battistello e Andrea Filomena è stata fatale.\\ I problemi non erano recenti: “Sono entrata – ha spiegato al “Magazine di “Uomini e donne” – con la consapevolezza che le cose tra me e Andrea non andavano ...

Temptation Island 2019 - Jessica Battistello e l'addio ad Andrea Filomena : «Con lui non ero felice. Alessandro la mia droga» : ?Sinceramente non sapevo cosa pensare, sapevo solo che non stavo bene; che non ero più felice da ormai troppo tempo e questo doveva cambiare?, dovevano sposarsi ma la...

Temptation Island - Andrea Filomena : "L'amore per Jessica non finirà mai" : Anche Andrea Filomena, ex fidanzato di Jessica Battistello, ha voluto dire la sua a Uomini e Donne Magazine, dopo aver abbandonato il programma di Temptation Island da single a causa di Jessica che ha capito di non amarlo più. I due ragazzi, uniti da tempo, erano approdati al programma di Canale 5 con già diverse perplessità sul loro rapporto, che nelle ultime puntate si era incrinato sempre di più fino a rompersi completamente.Se Jessica ha ...

Andrea Filomena rompe il silenzio su Jessica e Temptation Island : Temptation Island, Andrea Filomena su Jessica Battistello: “Mi ha umiliato” L’amore non passa da un giorno all’altro. Soprattutto quando si era sicuri di voler sposare il partner e fare una famiglia. E’ il caso di Andrea Filomena che davanti alle fiamme di un vivo falò di confronto ha visto tutti i suoi sogni svanire in un istante. Da quando ha messo piede nel villaggio di Temptation Island 2019, la sua Jessica ...

Temptation Island - Andrea Filomena e Jessica Battistello : cosa è successo dopo : dopo l'addio nella quarta puntata di Temptation Island 2019, Andrea Filomena e Jessica Battistello stanno tornando gradualmente alle loro vite. Anche sui social, dal momento che è scaduto...

Temptation Island riassunto terza puntata : Andrea Filomena si arrabbia - Katia piange per Vittorio : La terza puntata di Temptation Island, il reality estivo targato Fascino e condotto da Filippo Bisciglia, ha visto nuovamente protagonisti le coppie Andrea e Jessica. I due non hanno mai nascosto di avere delle problematiche serie all'interno della coppia ma Jessica sembra aver accantonato definitivamente il suo amore per Andrea dedicandosi completamente al tentatore Alessandro. Anche durante la puntata andata in onda lunedì 8 luglio, Jessica ha ...

Andrea Filomena - falò con Jessica : “Sono arrivato al limite” : Andrea Filomena chiede il falò di confronto immediato a Jessica: “Per me può finire qua!” È stata una terza puntata movimentata per Andrea Filomena a Temptation Island. Infatti, anche in questa puntata il fidanzato di Jessica Battistello ha avuto modo di vedere video in cui la ragazza si approcciava al single Alessandro. Dura è stata la reazione del ragazzo. Tanto che, all’ennesimo video mostrato da Filippo Bisciglia durante ...

Andrea Filomena - falò con Jessica : “Sono arrivato al limite” : Andrea Filomena chiede il falò di confronto immediato a Jessica: “Per me può finire qua!” È stata una terza puntata movimentata per Andrea Filomena a Temptation Island. Infatti, anche in questa puntata il fidanzato di Jessica Battistello ha avuto modo di vedere video in cui la ragazza si approcciava al single Alessandro. Dura è stata la reazione del ragazzo. Tanto che, all’ennesimo video mostrato da Filippo Bisciglia durante ...

Temptation Island 2019 - Jessica Battistello e Andrea Filomena sono d'accordo? La smentita della coppia e di Raffaella Mennoia : Nelle scorse ore, Andrea Filomena e Jessica Battistello, sui rispettivi account Instagram, hanno pubblicato quello che sembra un vero e proprio comunicato stampa, per smentire categoricamente le voci, circolate sul web, che li vorrebbero coinvolti in un vero e proprio accordo per partecipare a 'Temptation Island' e trarne benefici economici. La coppia nega questa circostanza invitando tutti ad attendere il falò di confronto prima di trarre le ...

Jessica Battistello e Andrea Filomena a Temptation Island 2019 per pubblicità? L'ipotesi di Deianira Marzano : Jessica Battistello e Andrea Filomena ancora bersaglio di polemiche. La coppia di 'Temptation Island 6', secondo Deianira Marzano, non avrebbe partecipato al programma per ricucire lo strappo post-annullamento di matrimonio, ma per fini puramente commerciali. Ecco le parole della blogger che non lasciano spiragli all'immaginazione:prosegui la letturaJessica Battistello e Andrea Filomena a Temptation Island 2019 per pubblicità? L'ipotesi di ...

Temptation Island : Andrea Filomena avvistato insieme a un’altra donna : Andrea Filomena di Temptation Island avvistato con un’altra donna Il viaggio nei sentimenti a Temptation Island, si sa, può lasciare dietro di sé una scia di vittime. Che sia toccato anche ad Andrea Filomena e Jessica Battistello mettere la parola fine al loro rapporto? Noi de LaNostraTv, grazie a una fonte attendibile, possiamo affermare che ieri sera Andrea Filomena è stato avvistato a Padova (e più precisamente allo Spazio 21) in ...

Temptation Island 2019 anticipazioni seconda puntata : terzo video per Andrea Filomena : Lunedì 1 luglio 2019, in prima serata, su Canale 5, andrà in onda la seconda attesissima puntata di 'Temptation Island', stagione numero 6. L'account ufficiale di Witty Tv ha postato, nelle scorse ore, un'anteprima video di quello che accadrà ad Andrea Filomena, intenzionato a lasciare il programma, già a poche ore dalla separazione con la fidanzata Jessica Battistello. Temptation Island, Deianira ...

Anticipazioni Tempation : Andrea Filomena dopo il reality avrebbe perdonato la sua Jessica : Lo scorso lunedì 24 giugno Temptation Island ha aperto i battenti per la sesta edizione, condotta da Filippo Bisciglia. Nel corso della prima puntata le coppie che hanno mostrato i primi segni di cedimento sono state varie. Ma il duo più chiacchierato rimane quello formato da Jessica Battistello e Andrea Filomena. I due fidanzati di Abano Terme stanno conquistando il pubblico da casa. Jessica poche ore dopo essere approdata nel reality ...

Temptation Island 2019 - le parole di Jessica Battistello dopo la proposta di matrimonio di Andrea Filomena : Jessica Battistello, protagonista della nuova edizione di 'Temptation Island', ha confessato candidamente di aver rinunciato, alle nozze (previste per il prossimo 9 giugno) con lo storico fidanzato Andrea Filomena per i tanti dubbi sorti negli ultimi mesi. Temptation Island 6, le frasi cult della prima puntata (video) prosegui la letturaTemptation Island 2019, le parole di Jessica Battistello ...