Andrea Damante sorpreso con Paola Di Benedetto a Ibiza

Fonte : musicaetesti.myblog

(Di martedì 30 luglio 2019)Dimentre si trova in vacanza aè stata paparazzata insieme addurante una serata di musica e divertimento.Andrequalche settimana fa aveva dichiarato di fare sul serio con Sara Croce, “Madre Natura”.sono la nuova coppia dell’estate? Entrambi si sono lasciati alle spalle amori tanto chiacchierati.avrebbe già cambiato “Madre Natura”. Eppureera stato ‘paparazzato’ in atteggiamenti inequivocabili con Sara Croce, la ‘Madre Natura’ in carica.Disarebbe stata avvistata all’Ushuaia durante il concerto della star del reaggeton Ozuna insieme a. Per ora i due non confermano né smentiscono il gossip, manon si è più mostrato in pubblico con Sara. «Non è un flirt passeggero, con Sara faccio sul serio», aveva dichiarato solo un mese fa...

