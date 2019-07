Andrea Damante avvistato con Paola Di Benedetto ad Ibiza

Andrea Damante minimizza la relazione con la Croce : 'Siamo amici - non so - si vedrà' : Soltanto un paio di settimane fa, interpellato da "Chi" sulla frequentazione con Sara Croce, Andrea Damante aveva detto che stavolta faceva sul serio e che non stava vivendo un flirt passeggero. Ieri, però, tutti i siti di gossip hanno riportato le nuove dichiarazioni che il dj ha rilasciato sulla frequentazione con la bionda influencer: il tronista ha parlato di una bella amicizia che potrebbe evolversi in qualcosa di più. Che dietro a questa ...

Andrea Damante e Paola di Benedetto a Ibiza : è finita con Sara Croce? - : Francesca Galici D'estate gli amori sbocciano e sfioriscono in breve termine, lo sa bene Andrea Damante che sembra aver archiviato la relazione con Sara Croce. Il DJ è stato recentemente avvistato a Ibiza in compagnia di Paola Di Benedetto L'estate 2019 si sta rivelando ricca di colpi di scena per gli amanti del gossip. Sono settimane in continua evoluzione, frenetiche e imprevedibili, per le coppie dello spettacolo nostrano. C'è chi ...

Andrea Damante fa retromarcia : “Sara Croce? Solo un’amica” : Andrea Damante news: la nuova fidanzata non è Madre Natura Sara Croce Si fa sempre più movimentata la vita privata di Andrea Damante. Dopo l’addio a Giulia De Lellis l’ex tronista di Uomini e Donne non riesce a trovare pace nella sua sfera sentimentale. La fiamma dell’ultimo periodo è Sara Croce, Madre Natura di Ciao […] L'articolo Andrea Damante fa retromarcia: “Sara Croce? Solo un’amica” proviene da ...

“Guardate con chi è”. Andrea Damante - beccato! E spuntano le foto : “Con Sara faccio sul serio”. Così appena qualche settimana fa Andrea Damante parlava ai suoi amici della sua nuova fiamma. Ve lo avevamo raccontato anche noi, citando la rivelazione del settimanale di gossip “Chi”. La Sara in questione è Sara Croce, la bellissima Madre Natura del celebre programma Ciao Darwin di Paolo Bonolis. Che aveva subito ricambiato, pubblicando una storia su Instagram della foto del deejay, con scritto: “Ovunque Andrea ...

Andrea Damante : la Di Benedetto potrebbe essere la nuova fiamma : Andrea Damante dal punto di vista sentimentale sembra non trovare davvero pace. Una volta terminata la relazione con Giulia De Lellis, pare faccia fatica a trovare la sua nuova anima gemella. Nelle scorse ore l'ex tronista di Uomini e Donne e noto deejay veronese, è stato pizzicato in compagnia di Paola Di Benedetto. Stando alle indiscrezioni Paola e Andrea sono stati beccati insieme in una delle più famose discoteche di Ibiza, l'Ushuaia. ...

Andrea Damante - crisi con Sara Croce? Intanto balla con Paola di Benedetto : Già aria di crisi tra Andrea Damante e l'ex Madre Natura Sara Croce? Questo è quanto è stato segnalato dal giornalista Gabriele Parpiglia su Instagram appena poche ore fa, che fa presupporre la presenza di una nuova donna nella vita del dj veronese. La relazione fra i due è stata resa pubblica poche settimane fa, ma sembra che ci sia già maretta fra i due bellissimi, che starebbero trascorrendo le vacanze separate. In particolar modo, Andrea ...

Andrea Damante e Paola Di Benedetto beccati insieme a Ibiza : L'ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Damante, e "madre natura" di Paolo Bonolis, Paola Di Benedetto, sono stati trovati in atteggiamenti complici a Ibiza. Andrea Damante ha trovato una nuova fiamma? Forse sì, l'ex tronista è stato beccato a Ibiza in compagnia di Paola Di Benedetto, Madre Natura 2016 di Ciao Darwin. Secondo il sito Gossipetv i due sono stati trovati in atteggiamenti complici in uno dei locali più in ...

Andrea Damante : sorrisi e complicità in discoteca a Ibiza con Paola Di Benedetto (RUMOURS) : Cosa ci facevano Andrea Damante e Paola Di Benedetto vicini vicini in discoteca ieri sera? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da qualche ora, e più precisamente da quando Gabriele Parpiglia ha reso pubbliche le foto della nottata di divertimento che hanno condiviso i due ragazzi a Ibiza. Negli scatti che stanno facendo il giro della rete, si vede il dj lanciare sorrisi e sguardi di complicità a "Madre Natura", ...

Andrea Damante beccato con Paola Di Benedetto : addio Sara Croce? : Andrea Damante e Paola Di Benedetto insieme a Ibiza Nuova Madre Natura per Andrea Damante? Forse sì! L’ex tronista di Uomini e Donne è stato beccato a Ibiza in compagnia di Paola Di Benedetto, che ha lavorato nel programma di Paolo Bonolis nel 2016. I due sono stati avvistati in atteggiamenti complici all’Ushuaia, uno dei […] L'articolo Andrea Damante beccato con Paola Di Benedetto: addio Sara Croce? proviene da Gossip e Tv.

Andrea Damante beccato con la Di Benedetto : sarebbe già crisi con Sara Croce (RUMORS) : Non c'è tregua per Andrea Damante, l'ex tronista di Uomini e donne che continua ad essere uno dei personaggi più discussi e chiacchierati di questa calda estate. Dopo aver fatto discutere per l'addio finale con Giulia De Lellis, Andrea è finito sui giornali per le foto che lo ritraevano in compagnia della nuova fiamma Sara Croce, ex Madre Natura di Ciao Darwin. Tuttavia, in queste ore Gabriele Parpiglia ha reso noto un altro scoop che lo ...

Andrea Damante E PAOLA DI BENEDETTO INSIEME AD IBIZA/ Amore in crisi con Sara Croce? : Aria di crisi tra ANDREA DAMANTE e Sara Croce? L'ex tronista è stato avvistato ad IBIZA in compagnia di PAOLA Di BENEDETTO

Giulia De Lellis ha scritto un libro sulle corna ricevute da Andrea Damante : La popolare influencer ammise tempo fa di non aver mai letto un libro, ma in compenso ne ha scritto uno. Il titolo è "Le corna stanno bene su tutto (Ma io stavo meglio senza!)" e il volume, firmato con Stella Pulpo, racconterà la sua vita, con un particolare focus sul tradimento ricevuto dall'ex Damante.Continua a leggere

Giulia De Lellis parla del tradimento di Andrea Damante in un libro : il video su Instagram : Per Giulia De Lellis è tempo di novità e proprio questa mattina l'ex protagonista di Uomini e donne ha annunciato ai suoi fan che a settembre pubblicherà la sua prima 'fatica letteraria'. La bella Giulia, infatti, ha da poco terminato di scrivere il suo primo libro dal titolo 'Le corna stanno bene su tutto', che i fan potranno trovare in tutte le librerie a partire da metà settembre. Un libro che sembra promettere molto bene dato che si parla di ...

Andrea Damante ringrazia Fedez per il suo sostegno e rivela : 'Ho fatto degli errori' : Prosegue il successo professionale di Andrea Damante, l'ex tronista di Uomini e donne che in questi anni si è cimentato anche nelle vesti di dj, producendo diverse canzoni che sono diventate delle vere e proprie hit da ballare durante le serate in discoteca. In questi giorni l'ex tronista ha rilasciato una breve intervista sulle pagine del settimanale Grazia, dove tra le altre cose ha parlato anche del suo rapporto con Fedez, il rapper che a ...