Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) Il Psg continua la preparazione per la prossima stagione, il club francese si candida ad essere protagonista nella prossima stagione e nel frattempo hato ilper 3-0, le reti sono state realizzate fa Mbappe’ (37′),(43′) e Guclu (89′), l’attaccante ex Napoli è stato impiegato dal primo minuto dal tecnico Tuchel nonostante le voci su un interessamento dell’Inter viste le difficoltà ad arrivare a Kukaku,è in scadenza nel 2020. —> LE ULTIME SULLA SITUAZIONE NEYMAR L'articolo, il Psgil: in golCalcioWeb.

CalcioWeb : Amichevoli, il #Psg supera il Sydney: in gol anche #Cavani - infoitsport : L’Equipe: Neymar salterà tutte le amichevoli del Psg. Ecco il motivo - BombeDiVlad : Psg, Neymar salterà tutte le amichevoli -