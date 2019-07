Ambiente : stop ai mozziconi di sigarette in spiaggia - a Palermo arriva #cambiagesto (2) : (AdnKronos) - Un impegno che trova conferma nelle parole di Salvatore Di Dio, Presidente di Push, che ha così commentato il lancio della campagna: “Se davvero vogliamo salvare il futuro della nostra specie è necessario un radicale cambiamento dei nostri modelli di consumo, dei nostri stili di vita e

Ambiente : stop ai mozziconi di sigarette in spiaggia - a Palermo arriva #cambiagesto (3) : (AdnKronos) – La campagna #cambiagesto si svolgerà per tutto il mese di agosto sul litorale di Mondello e vedrà coinvolti gli stabilimenti balneari ‘L’Ombelico del Mondo”, ‘Mondello Palace”, ‘Sporting Club”, ‘Bassa Marea”, ‘Sirenetta” e ‘Valdesi” ‘ che nei propri spazi collocheranno le installazioni e i materiali creati per il progetto; seguirà ...

Ambiente : stop ai mozziconi di sigarette in spiaggia - a Palermo arriva #cambiagesto : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) – Si chiama #cambiagesto ed è il claim della campagna di sensibilizzazione che, a partire da oggi e fino al 31 agosto coinvolgerà il litorale palermitano di Mondello con l’obiettivo di proteggere l’Ambiente dalla dispersione dei mozziconi di sigaretta. Sviluppato con il Patrocinio del Comune di Palermo, il progetto è promosso da Philip Morris Italia in partnership con E.r.i.c.a, società ...

Ambiente : stop ai mozziconi di sigarette in spiaggia - a Palermo arriva #cambiagesto (2) : (AdnKronos) – Un impegno che trova conferma nelle parole di Salvatore Di Dio, Presidente di Push, che ha così commentato il lancio della campagna: ‘Se davvero vogliamo salvare il futuro della nostra specie è necessario un radicale cambiamento dei nostri modelli di consumo, dei nostri stili di vita e, in piccolo, di tutte le nostre cattive abitudini. Che si tratti di scegliere come muoversi in città, quanta energia consumare o ...

Ambiente : blitz Goletta Verde a Levanzo - ‘stop a privatizzazione spiagge’ : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) – blitz di Goletta Verde sull’isola di Levanzo. L’equipaggio dell’imbarcazione ambientalista è arrivato alle Egadi, insieme agli attivisti di LegAmbiente, esponendo lo striscione ‘Giù le mani dalla costa’ per dire no al decreto dell’assessorato regionale al Territorio, promulgato la scorsa primavera, relativo all’approvazione delle linee guida per la redazione dei ...

Ambiente : blitz Goletta Verde a Levanzo - ‘stop a privatizzazione spiagge’ (2) : (AdnKronos) – “La spiaggia libera è un diritto ma ad oggi è un diritto troppo spesso negato – sottolinea il portavoce di Goletta Verde Mattia Lolli – Se si continua di questo passo, si rischia di consolidare una situazione in cui, già in troppe parti d’Italia, è diventato quasi impossibile beneficiare di uno spazio di tutti perché demaniale. In questi anni è cresciuto costantemente il numero di spiagge in ...

Ambiente : stop alla plastica monouso - “a rischio 4mila posti lavoro” : L’Unione Europea ha messo al bando dal 2021 gli oggetti in plastica monouso, dalle posate alle cannucce usa e getta, ma la “riconversione non si fa da mattina a sera” e in Italia solo per la parte monouso “ci sono 4mila addetti, e quindi 4mila posti di lavoro. E’ una cosa che ci preoccupa, ci preoccupa molto“. Il plastic free e la direttiva approvata dal Parlamento europeo irrompono all’assemblea della ...

Venezia : LegAmbiente - stop alle grandi navi - vanno deviate a Porto Marghera (3) : (AdnKronos) - "In ogni caso, chiediamo alla politica di individuare definitivamente e al più presto una soluzione al problema - che dovrà porre al centro del dibattito la salvaguardia della città e dei suoi cittadini nonché del delicato ecosistema lagunare, Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1987