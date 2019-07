Amazon apre ad Arzano il suo primo deposito nel Sud Italia

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 30 luglio 2019)ha appena inaugurato il suodi smistamento nel Sud. Si trova nella zona industriale di, in Corso Salvatore D’Amato. Un capannone grande 13mila metri quadrati che, scrive Il Sole 24 Ore, potrebbe essere l’avamposto per uno sbarco ancora più imponente nel Meridione. L’investimento è di circa 15 milioni. A regime,assumerò 30 persone a tempo indeterminato, ma poi ci saranno gli autisti dell’indotto ad aumentare il numero degli occupati fino a 150. Per inaugurare ildi smistamento – sostanzialmente un magazzino – è arrivato da Seattle il vice presidente del colosso americano, Russel Grandinetti (grande tifoso del Napoli): “Abbiamo voluto uncentro in Campania per gestire la domanda crescente nel Mezzogiorno e in. L’è strategica perEuropa. Vi abbiamo investito 1,6 ...

