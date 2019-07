Almeno 57 morti nella rivolta al carcere di Altamira | 16 decapitati

Piogge monsoniche in Pakistan : Almeno 6 morti a Karachi : A causa di allagamenti provocati dalle intense Piogge monsoniche, almeno 6 persone sono morte nella città portuale di Karachi, in Pakistan. Le vittime sono state folgorate da cavi elettrici, ha spiegato la portavoce dell’ospedale cittadino. Il maltempo dovrebbe colpire la regione anche la settimana prossima, secondo il Dipartimento di meteorologia della città. L'articolo Piogge monsoniche in Pakistan: almeno 6 morti a Karachi sembra essere ...

Pakistan - aereo militare cade su un villaggio : Almeno 17 morti : Tra le vittime figurano cinque soldati e alcuni bambini. La tragedia è avvenuta in una zona residenziale vicino alla città di Rawalpindi

Afghanistan - attacco contro partito dell’ex ministro dell’Interno : Almeno 20 morti e 50 feriti : L'attentato insanguina la campagna elettorale appena partita per le elezioni presidenziali di settembre. Ad essere preso di mira il movimento politico di Amrullah Saleh, ex ministro dell'Interno e candidato alla vicepresidenza. Un attentatore suicida al volante di un'auto si è fatto saltare in aria fuori dall’edificio dando poi il via all'attacco degli altri attentatori armati.Continua a leggere

California - sparatoria in un festival a San Jose : Almeno quattro morti - diversi feriti : Sono almeno quattro i morti nella sparatoria avvenuta in una delle maggiori manifestazioni della California dedicate al cibo, il Gilroy Garlic festival di San Jose. Lo riporta la polizia locale, riferendo di diversi feriti, almeno undici. Tra le vittime c’è anche un bambino di sei anni, Stephen Romero. I colpi di arma da fuoco sono stati sparati durante la manifestazione, un appuntamento annuale a cui lo scorso anno hanno partecipato ...

