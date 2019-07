Alessandro Cinelli nuovo Head of Aerodynamics Alfa Romeo Racing

Fonte : motorinolimits

(Di martedì 30 luglio 2019) Sauber Motorsport AG, which operates and manages theteam in the Formula One World Championship, have appointedto the position ofof, where he will succeed new Technical Director, Jan Monchaux.joinsfrom Scuderia Ferrari, where he wasof Aero Experimental Group and … L'articoloofMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

