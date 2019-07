Albano Carrisi | Sogno di condurre Sanremo con Loredana Lecciso e Romina Power

Fonte : blogo

(Di martedì 30 luglio 2019), meglio solo che (male) accompagnato. Il cantante di Cellino San Marco ha scelto di non scegliere tra, lasciando a bocca asciutta entrambe le due compagne e decidendo di dedicare anima e corpo ai figli, ai nipoti e al lavoro., il rapporto con i figli Il cantante è quindi partito in barca insieme alle figlieJr e Cristel, che ad agosto renderà il padre nuovamente nonno di una bambina. Intervistato dal settimanale Nuovo, ecco cosa ha dichiarato il cantante a proposito della nascita della nipotina: Non vedo l’ora di conoscerla! Alla sua nascita ci sarò, come è stato per l’altro nipotino. Poi partirò per una tournée. Spero che abbia tutto il bene possibile e che intorno a lei sparisca la parola “guerra”. Viviamo in una società in declino, invece per lei e per tutte le nuove generazioni vorrei un mondo migliore ...

suvnrise : @micdoingthings Mia madre aveva una fissazione per Albano Carrisi, nel momento in cui la figlia scomparse decise di… - Novella_2000 : Albano Carrisi: un’estate da single con i figli, i nipoti e il doppio lavoro - ilNycko : Ed io a 32 sembro Albano Carrisi. -