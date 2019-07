Afghanistan | Trump vuole ritiro prima delle presidenziali del 2020

Afghanistan - Trump : resteranno nostri 007 : 3.26 Gli Stati Uniti manterranno una forte presenza di intelligence in Afghanistan dopo il ritiro delle truppe. Lo ha detto il presidente Donald Trump durante un'intervista a Fox News. "In Afghanistan lasceremo molta intelligence, molto più di quanto non possiate immaginare... sembra un laboratorio per terroristi... una sorta di Harvard dei terroristi", ha dichiarato Trump, citando la prestigiosa università americana.