Aeroporti | Toninelli firma decreto per uso civile aree militari Fontanarossa

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilohato oggi il concerto suldel Ministero della Difesa che consente di liberaredi demanio militare dell’aeroporto di Cataniaa favore del trasporto aereo. Il ministr

paspro2 : @saraosalvatore @elenabossi1 @MarcoTerram Il Tav è stato notevolmente ridimensionato rispetto al progetto iniziale… - cisivede3 : RT @meb: Quindi per Toninelli e Di Maio il gruppo Benetton non può gestire le autostrade perché è un’azienda “decotta”, ma può entrare in A… - primaiVeneti : Porti, aeroporti, autostrade «No» a raffica di Toninelli alle richieste del Veneto #Autonomia -