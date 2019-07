Aereo militare si schianta tra le case in Pakistan | 19 morti GALLERY

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) Diciannove persone sono morte a causa dell’incidenteavvenuto in, dove un velivolo dell’esercito si èto su alcunea Rawalpindi, nei pressi della capitale Islamabad: lo hanno riferito alcuni soccorritori citati dall’agenzia di stampa ‘Dpa’. Il piccoloimpegnato in un volo di addestramento è precipitato per cause ancora da chiarire investendo almeno 5 abitazioni. Le vittime sono i 5 membri dell’equipaggio e 14 civili, ha precisato uno dei coordinatori dei soccorsi, Farooq Butt. Lo schianto è avvenuto nella notte e ha provocato un vasto incendio: per identificare alcune vittime è stato necessario effettuare il test del DNA. Si contano anche una decina i feriti ricoverati in ospedali. L'articolositra lein: 19Meteo Web.

