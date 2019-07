“A Valencia gestisco due ostelli | mi diverto e la vita non è cara In Italia c’è molta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) Voleva a tutti i costi trasferirsi ae alla fine ce l’ha fatta quando meno se l’aspettava: “Ci ho provato per sei anni, finché un giorno, inta a un matrimonio, ho trovato un lavoro dove volevo”. È soddisfatta Marta Marcelli, che dal 2015 ha lasciato l’per la terza città della Spagna, dove gestisce dueda 310 posti letto. Veneziana del Lido, 32 anni, Marta ha in tasca una laurea in Mediazione linguistica, conseguita a Padova, e una specializzazione in Traduzione e interpretariato. “Studiavo lo spagnolo e cercavo il modo per praticarlo davvero”. L’occasione si chiamava Erasmus, durante la triennale. Così è scoppiata la scintilla:. “L’ho scelta quasi per caso – racconta -. Volevo una città che non fosse Madrid o Barcellona, più a misura d’uomo”. Una scorsa alle foto delle mete disponibili e la decisione: “Mi è piaciuta subito, sembrava ...

