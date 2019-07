A star is born rimarrà solo un film | Lady Gaga ha un nuovo amore | ma non è Bradley Cooper

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 30 luglio 2019) Marina Lanzone Per mesi sono girate voci su una possibile relazione tra i due attori, ma nulla di tutto ciò era vero. La cantante esce con il musicista Dan Horton. Si sono conosciuti sul lavoro Nella vita dic’è un. Ormai da tempo si respirava nell’aria questo gossip, ma no, non è. Le foto pubblicate in esclusiva dalla rivista People mettono a tacere per sempre i fan di Ais, che a quanto pare,un. La cantante di origini italiane è stata vista in atteggiamenti intimi con il suo tecnico audio, Dan Horton. I due si sono incontrati per un brunch al ristorante Granville a Los Angeles. “Si stavano baciando mentre parlavano molto profondamente", ha raccontato un passante a People. I camerieri del ristorante hanno rivelato che la coppia è stata nel locale per almeno un’ora. Il loro tavolo era vicino alle finestre, in ...

