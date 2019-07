A Hong Kong dopo Pechino il nuovo nemico è la polizia che picchia duro

Hong Kong - ultime notizie : ottavo weekend di proteste - Pechino in difficoltà : Hong Kong, ultime notizie: ottavo weekend di proteste, Pechino in difficoltà Non si placa il durissimo scontro politico in corso ad Hong Kong. Quello appena trascorso è stato l’ottavo weekend consecutivo di proteste nella Regione Amministrativa Speciale del sud della Cina, e la tensione non accenna a diminuire. A due mesi dallo scoppio delle prime dimostrazioni contro la nuova legge sull’estradizione, al momento sospesa ma ...

La Cina chiede a Hong Kong di "ristabilire l'ordine al più presto" : La Cina sta perdendo la pazienza davanti alle continue proteste ad Hong Kong. Il Governo di Pechino ha chiesto all’esecutivo della regione amministrativa speciale di Hong Kong di punire i responsabili delle violenze alle manifestazioni di protesta e di “ristabilire l’ordine al più presto”. Lo ha riferito il portavoce dell’Ufficio per Hong Kong e Macao del Consiglio di Stato, Xu Luying, in una conferenza ...

I giovani di Hong Kong studiano l’autodifesa : “Beffiamo la polizia grazie a Bruce Lee” : Gli agenti spiazzati dalla tecnica dei manifestanti. Oggi il primo incontro con un funzionario di Pechino

Ci sono nuove manifestazioni a Hong Kong per protestare contro la polizia e chiedere riforme democratiche : A Hong Kong per l’ottavo fine settimana consecutivo si stanno tenendo manifestazioni anti-governative per chiedere riforme democratiche. Negli ultimi due giorni le proteste hanno preso di mira anche la polizia, che sabato ha risposto a una manifestazione non autorizzata nel

Migliaia protestano nel cuore commerciale di Hong Kong - sfida alla polizia : Migliaia di manifestanti marciano nel centro di Hong Kong sfidando ancora una volta i divieti. Un’enorme folla si è riunita nel cuore del centro commerciale dell’ex colonia britannica, dopo che la polizia ha concesso l’autorizzazione a una protesta statica in un parco, ma non a marciare attraverso la città. È l’ottava settimana di protesta a Hong Kong, piombata da due mesi nella peggiore ...

Proteste Hong Kong : 23 feriti - 11 arresti : 7.59 Almeno 23 persone sono rimaste ferite,e 11 sono state arrestate nelle Proteste di ieri a Hong Kon,che erano state vietata dalle autorità.Oltre ai lacrimogeni, la polizia ha usato anche proiettili di gomma contro i manifestanti scesi in strada per protestare contro la legge sull'estradizione,considerata atto di sottomissione alla Cina. In una nota delle ultime ore,la polizia ha definito l'uso della forza "appropriato" mentre Amnesty ...

Gas lacrimogeni e proiettili di gomma contro gli attivisti ad Hong Kong : Pechino continua ad usare il pugno duro. Diverse persone sono rimaste ferite ad Hong Kong negli scontri tra la polizia

Hong Kong - anche proiettili di gomma contro i manifestanti : Oltre ai lacrimogeni, la polizia di Hong Kong ha fatto anche uso di proiettili di gomma contro i manifestanti scesi in strada in reazione all’attacco, domenica scorsa, da parte di un gruppo di “camice bianche” armate di bastoni e sospettate di essere collegati alle gang delle Triadi.Nel pomeriggio le forze dell’ordine in assetto anti-sommossa hanno lanciato i lacrimogeni e spray al peperoncino, dopo che decine di migliaia ...

Migliaia di persone stanno manifestando a Hong Kong contro la polizia : Migliaia di persone stanno manifestando a Hong Kong, nel distretto di Yueng Long, nonostante la polizia lo avesse vietato: gli agenti hanno lanciato gas lacrimogeni per disperdere la folla. La manifestazione è stata organizzata per protestare contro la polizia, accusata

Hong Kong - lacrimogeni su manifestanti : 12.09 La polizia di Hong Kong ha usato gas lacrimogeni per cercare disperdere una marcia non autorizzata con migliaia di manifestanti a Yen Long, vicino la frontiera con la Cina. La marcia si svolge nello stessa zona dove alcuni giorni fa, uomini armati di spranghe e bastoni avevano aggredito un gruppo di attivisti antigovernativi di ritorno da una manifestazione.

I muri di Hong Kong sono la nostra speranza contro Pechino - dice Badiucao : Roma. Uno dei simboli delle proteste che ormai vanno avanti da più di tre mesi a Hong Kong è un muro. Anzi, molti muri, perfino in altre città, coperti di post-it e graffiti. Un’opera colorata e diffusa, fluida, e a guardarla sembra quasi che sia la protesta stessa a diventare tangibile, con un mess

Cina avverte : invio soldati a Hong Kong : 9.00 La Cina avverte che potrebbe spiegare soldati nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong per mantenere l' ordine pubblico, su richiesta dell'amministrazione guidata da Carrie Lam. L'avvertimento arriva dal ministero della Difesa cinese, durante la presentazione del Libro Bianco governativo sulla "Difesa nazionale della Cina nella nuova era".Pechino "segue con attenzione gli sviluppi a Hong Kong" e definisce "intollerabile ...

