A che punto sono le indagini sull' omicidio del carabiniere Cerciello

A che punto è Io - la app per i servizi pubblici in Italia : La app dei servizi pubblici Io (foto: Team per la trasformazione digitale) Prende forma Io, la app che aggregherà su smartphone i servizi della pubblica amministrazione. Gli sviluppatori del Team per la trasformazione digitale contano di lanciare entro fine anno l’applicazione. Ora il progetto è in fase di test. Mille cittadini, tra Milano, Torino e il piccolo comune di Ripalta Cremasca (oltre tremila anime in provincia di Cremona), stanno ...

No Tav - Spataro : «Il rischio è che anarchici prendano spunto per violenze» : «C’è il rischio che la democratica protesta contro la Tav sia strumentalizzata da gruppi che fanno violenza, ma è sbagliata l’equiparazione con il terrorismo degli anni di piombo». L’analisi...

Puntò una pistola contro un automobilista! Antonio Ciontoli indagato anche per minaccia aggravata : Avrebbe cercato di abbagliare un automobilista durante una manovra azzardata per poi puntargli contro una pistola. Antonio Ciontoli, condannato in secondo grado per l’omicidio di Marco Vannini, ora è indagato anche per minaccia aggravata. Ieri è stato ascoltato dai magistrati nella caserma di Civitavecchia, dopo il racconto di un 60enne alla trasmissione Quarto Grado, in onda su Rete Quattro.\\In base al racconto, il sottoufficiale della Marina ...

A che punto sono le indagini sull’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia : A Malta sono state formalmente incriminate tre persone per omicidio volontario, ma dopo 22 mesi ci sono ancora dubbi sulle indagini

L’ex medico della Roma : “Manolas impeccabile dal punto di vista umano e professionale - non deluderà : ecco perché ha scelto Napoli” : Riccardo Del Vescovo parla di Manolas Riccardo Del Vescovo, ex medico della Roma è intervento a Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma ed ha rilasciato alcune dichiarazioni su Manolas nuovo acquisto del Napoli: “Al di là dell’amicizia che si è instaurata negli anni con Manolas, mi ha fatto piacere descrivere le caratteristiche dell’atleta al medico sociale del Napoli, Raffaele Canonico che ...

Calciomercato Serie C - il punto : la Reggina si muove anche in uscita - la Sambenedettese blinda Rapisarda : Si muovono le squadre di Serie C sul Calciomercato con l’obiettivo di completare le rose nel minor tempo possibile con l’intenzione di preparare al meglio la prossima stagione. Ecco il punto sulle trattative riportate dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’. Il Potenza ha perfezionato l’acquisto del difensore Luigi Silvestri dalla Vibonese, la Ternana continua a spingere per il ritorno di ...

A che punto è il piano di liberazione di Roma dai rifiuti : Una settimana dopo l'avvio di quanto previsto dall'ordinanza della Regione Lazio per fronteggiare la crisi di raccolta e smaltimento dei rifiuti che si protrae da alcune settimane a Roma, la situazione nelle strade della città va lentamente migliorando. Ma non mancano le zone, disseminate in tutto il perimetro urbano, soprattutto nelle periferie, dove i sacchetti della spazzatura si accumulano ancora fuori dai cassonetti. Solo negli ...

Napoli - il punto di Ancelotti dopo l’amichevole con il Benevento : “James? Gli ho scritto un sms…” : Carlo Ancelotti ha fatto il punto sul calciomercato e non solo al termine della partita persa contro il Benevento, prima amichevole estiva dei partenopei, a Tv Luna. Prime parole su Callejon, autore dell’unico gol azzurro: “Callejon sta bene. I giocatori con struttura più leggera entrano prima in condizione. dopo 7 giorni era questa la condizione che mi aspettavo più o meno, abbiamo fatto molti lavori di prevenzione”. Napoli, ...

Alcune creme solari non hanno il fattore di protezione che promettono? Facciamo un punto : (foto: Getty Images) creme solari, è bufera. Ci si perdoni la battuta: il meteo, per una volta, non c’entra niente. La metafora è invece riferita ai risultati dei test appena svolti da Altroconsumo, che ha messo alla prova creme e spray solari ad alta protezione, scoprendo che due dei sedici prodotti portati in laboratorio “non garantiscono la protezione che dichiarano in etichetta: si tratta di due prodotti che possono esporre a rischio ...

A che punto sono le indagini per ritrovare Silvia Romano : Ci sono elementi concreti per ritenere che la volontaria italiana Silvia Romano, rapita in Kenya il 20 novembre 2018, fosse viva almeno fino al giorno di Natale. Poi è stata ceduta a un'altra banda. Questa certezza è emersa dal vertice che si è svolto a Roma tra le autorità giudiziarie e investigative di Italia e Kenya sulle informazioni fornite da due cittadini keniani, criminali comuni, arrestati il 26 dicembre del ...

Sondaggi elettorali SWG - frenata della Lega che perde mezzo punto e va al 37 - 5% : Sondaggi elettorali SWG, frenata della Lega che perde mezzo punto e va al 37,5% Era probabilmente inevitabile. Dopo la crescita notevole seguita alla vittoria alle europee per la Lega viene un momento di pausa, con un piccolo ripiegamento dalle cifre record raggiunte. Il tema dell’immigrazione rimane comunque centrale nel dibattito politico e con tutta probabilità lo rimarrà ancora per diverso tempo. Ed è facile immaginare di ...

Juventus - si lavora anche per far crescere la società dal punto di vista finanziario : Nelle ultime settimane si è parlato molto del bilancio della Juventus e si sono analizzati i ricavi e i debiti. La situazione finanziaria del club bianconero non sarebbe preoccupante visto che la società si sta muovendo da tempo per tenere i conti in ordine. La Juve ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2019 e Paratici è riuscito a fare delle ottime plusvalenze che nel calcio moderno sono davvero fondamentali. Inoltre, i ricavi della Juve avrebbero ...

Il Jova Beach Party parte con un sold out - un matrimonio e qualche punto debole - Jovanotti : “Mi prendo le sacrosante lamentele” : La tappa di Lignano Sabbiadoro ha fatto registrare il tutto esaurito, il Jova Beach Party parte con un sold out in spiaggia degno di nota. Tre i palchi montati: Main Stage, Sbam Stage e Kontiki Stage. Uno il matrimonio celebrato a Lignano Sabbiadoro, quello di Maria Rosaria e Massimiliano, marito e moglie grazie a Jovanotti, la prima coppia sposata durante il tour estivo dell'artista. "È stato un risveglio di quelli che il mondo appare ...

Libia ultime notizie : a che punto è la battaglia per il controllo del paese? : Libia ultime notizie: a che punto è la battaglia per il controllo del paese? Ad ormai tre mesi dall’avvio della campagna per il controllo di Tripoli, lanciata dal generale Khalifa Haftar, la situazione politica e militare in Libia è ancora in stallo. Sul campo e nelle stanze della diplomazia rimangono forti difficoltà a superare la crisi in corso. A pagarne il prezzo sono soprattutto le migliaia di migranti rinchiusi nei centri di ...