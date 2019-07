10 serie TV horror che fanno davvero paura

American Horror Story 1984 è solo un fake? Una serie di x insospettiscono i fan : Il silenzio e poi? Una serie di video che tutti hanno accolto come una presentazione ufficiale del cast di American Horror Story 1984, ma se così non fosse? In molti hanno notato che i protagonisti del nuovo capitolo della serie antologica FX hanno sfilato davanti ad una telecamera mostrandosi e voltandosi come una sorta di sfilata. Fin qui tutto normale o, almeno, in linea con quello a cui Ryan Murphy ci ha abituati anche in passato ma questa ...

Un superdotato Matthew Morrison in American Horror Story 1984 spazza via l’hype dei fan e presenta il cast della serie (video) : Non sappiamo se ridere o se piangere. I fan dell'Horror splatter anni '80 attendevano con ansia l'arrivo di American Horror Story 1984 sperando di vedere alcune scene cult riproposte tra adrenalina e sangue e, invece, si ritrovano un superdotato Matthew Morrison che spazza via l'hype e ci lascia nell'amarezza più totale. Ryan Murphy ha presentato al mondo il "segreto" cast del nuovo capitolo della sua serie antologica e la prima reazione è ...

Marilyn Manson e Stephen King insieme nella serie tv horror The Stand - : Niccolò Sandroni Marilyn Manson sarebbe nel cast di The Stand, miniserie tv tratta da “L’ombra dello scorpione" di Stephen King. Oltre al recitare ha realizzato anche una cover dei Doors per la colonna sonora Una coppia insolita ma non troppo: Marilyn Manson e Stephen King, il primo in qualità di attore, il secondo quale artefice della storia che verrà raccontata nella serie tv The Stand. The Stand è uno dei romanzi più famosi di ...

NG : il secondo gioco della serie horror Spirit Hunter arriverà nel mese di ottobre : Il secondo gioco della serie horror di Experience, Spirit Hunter, intitolato NG, arriverà su Nintendo Switch, PC tramite Steam, PlayStation 4 e PlayStation Vita nel mese di ottobre 2019, riporta Eurogamer.net.NG, successore di Death Mark, segue la storia di un giovane che deve scoprire chi - o cosa - è responsabile della scomparsa della sua sorellina. secondo il sito ufficiale (grazie, Gematsu), "per salvarla, il nostro protagonista deve ...

“N0S4A2” : l’appassionante thriller di Joe Hill a cui si ispira la serie tv horror : Dietro la serie tv di successo "N0S4A2" c'è il thriller di Joe Hill, "N0S4A2 - ritorno a Christmasland". Un libro da brividi che racconta in modo incalzante il delirio di Charles Talent Manx, un Babbo Natale sadico e violento che si diverte a torturare i bambini. A sfuggire dalla sua presa sarà soltanto la piccola Vic, ma non sarà mai al sicuro.Continua a leggere

Spielberg farà una serie horror che si può vedere solo di notte - : Niccolò Sandroni Steven Spielberg sta lavorando ad una serie tv rivoluzionaria: si tratta di un horror che si può vedere solo di notte e sullo smartphone Steven Spielberg alla prese con una serie tv che si appresta a rivoluzionarne il concetto conosciuto fino ad ora. Il regista pluripremio Oscar già in passato ha partecipato alla produzione di alcuni prodotti seriali, con risultati positivi, se si pensa a Band of Brothers, spin-off ...

Steven Spielberg scrive una serie horror da vedere solo al buio di mezzanotte : Quattro notizie in una, con un unico denominatore, il nome di Steven Spielberg: il regista sta scrivendo (prima notizia) una serie horror (seconda notizia) per la piattaforma Quibi (terza notizia) da vedersi di notte (quarta notizia e che notizia!) . Già prese singolarmente, le tre news bastano per far sgranare gli occhi, messe insieme sono una bomba. Seguendo l’ordine, la prima novità è che Spielberg sta scrivendo, ...

Steven Spielberg realizzerà una serie horror che si può vedere solo di notte : (foto: Getty Images) “La notte è buia e piena di terrori“: la famosa frase di Melisandre in Game of Thrones si potrebbe in realtà estendere a tutto il genere horror. E sembra che il prossimo progetto di Steven Spielberg prenderà alla lettera questo modo di dire. Il grande regista infatti sarebbe al lavoro su una nuova serie del terrore per Quibi, la piattaforma streaming di contenuti fruibili via mobile che debutterà nel 2020 negli ...

Jane The Virgin e iZombie verso la chiusura : The CW annuncia le date dei finali di serie e lancia ‘Two Sentence Horror Stories’ : Valanga di notizie in arrivo dagli Usa e da The CW che ha annunciato le date dei finali di serie di Jane The Virgin e iZombie ma anche l'arrivo di una serie che segnare una svolta storica per la rete. Ma andiamo per ordine partendo prima dagli addii. Dopo gli annunci dei giorni scorsi di rinnovi, cancellazioni e ripartenze, la rete aveva messo da parte proprio i finali di serie di Jane The Virgin e iZombie che completeranno la loro corsa proprio ...