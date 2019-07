«Zombieland | Double Tap« » | il trailer

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 29 luglio 2019)Tap, uno degli horror più attesi dell'anno, arriverà nelle nostre sale il prossimo 14 novembre. Nell'attesa, le prime immagini del ritorno di Tallahasse, Columbus, Wichita e Little Rock, ovvero Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone e Abigail Breslin uniti dal caso nella truppa anti zombie più sgangherata e spassosa di sempre, sono una bomba. Se le avventure del quartetto sono iniziate in un parco giochi, adesso continuano tra campi di grano con ville coloniali che sono perfette imitazioni della casa bianca, in un mondo che ormai sembra essere mutato definitivamente. Zombie inclusi. «Tap»Immutata, fortunatamente, è la squadra. Con un premio Oscar e tre nominati alla statuetta, che ancora si divertono anche tra azione, raccapriccio e orde di non morti. Con alcune new entry divertenti a far loro da appoggio, spalla e alleato. Come Luke Wilson e ...

