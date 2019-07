Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 29 luglio 2019) Vacilla la poltrona dell’ad Zappia Allarme rosso a Sky. È in gioco L’assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021-24 e l’ad dell’azienda, Andrea Zappia non si trova in una posizione comoda. Lo spiega Paolonella sua consueta rubrica del lunedì sul Fatto Quotidiano.scrive che “la Lega Serie A chiede conto del crollo drastico di audiencescorsa stagione (-31%)”. E che il management Usa, “di fronte all’insuccesso rispetto agli obiettivi, vuole che si riducano i costi e mantengano i diritti tv, a questo punto vitali”. Sky – prosegue– aveva come obiettivo aziendale di inglobare i quasi 2 milioni di abbonati Mediaset Premium. “Invece il 36% di questi è sparito e il 15% è passato a Dazn spendendo 10 euro”. “Gli abbonati di Sky Italia sono quasi 5,1 milioni (il sogno di sempre è arrivare a 7). 3,2 di questi, però, ...

napolista : Ziliani: “Diritti tv, Sky sull’orlo della crisi senza calcio. Per la D’Amico ipotesi taglio stipendio del 75%” La… -