Zanzare | il virus mortale trasmesso che colpisce il cervello | i sintomi

Fonte : attualitavip.myblog

(Di lunedì 29 luglio 2019), ildalla puntura cheil. È l’allarme lanciato dal Dipartimento della salute dello stato della Florida, negli Stati Uniti. Undalleche provoca gonfiore ale può portare alla morte, rilevato in questi giorni proprio in Florida. È stato ribattezzato “encefalite equina orientale” ed è stato trovato in «diverse galline sentinella nello stesso gregge». I? Febbre, mal di testa, brividi, diarrea e irritazione cutanea. «C’è stato un aumento dell’attività della malattia trasmessa dallenelle aree della Contea di Orange», hanno detto i funzionari del Dipartimento che aggiungono come «Il rischio di trasmissione all’uomo sia aumentato». Negli ultimi anni negli Stati Unit la media è di sette casi segnalati e la malattia è nota per essere ritenuta fatale per circa ...

