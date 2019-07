Winx Club 8 | nuovi episodi su Rai Yoyo per le fatine di Iginio Straffi

Fonte : davidemaggio

(Di lunedì 29 luglio 2019)- Bloom Sono lepiù amate dai bambini, le più glam della tv. Sono italiane, ma le loro storie hanno fatto appassionare i più piccoli fino in Vietnam, Turchia, Taiwan, Singapore, oltre che naturalmente in Europa e Stati Uniti. Si tratta delle componenti del, che oggi alle 18.15 tornano su Raicon itredicidell’ottava stagione, la cui prima parte è andata in onda lo scorso aprile.: la seconda parte dell’ottava stagione da oggi alle 18.15 su RaiIl cartone animato, ideato dae coprodotto da Rainbow e Rai Ragazzi, ha debuttato il 28 gennaio del 2004 su Rai 2 e, a distanza di quindici anni, è ancora sulla breccia dell’onda, con le repliche costanti e con un merchandising che non accenna a passare di moda. Neiil pubblico ritroverà le protagoniste Bloom, Stella, Flora, Aisha, Musa e ...

