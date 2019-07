Volo Pescara-Milano | il sottosegretario Vacca rassicura | Nessun rischio di

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 29 luglio 2019)- "Non c'èa intenzione da parte di Alitalia di tagliare il. Non c'è. Anzi, loro sono consapevoli che si tratta di unche va benissimo e che è molto utilizzato non solo dagli abruzzesi. L'eliminazione temporanea del collegamento del pomeriggio è dovuta ai lavori di Linate, che hanno imposto una riprogrammazione e uno spostamento su Malpensa". Lo afferma ildi Stato Gianlucaa proposito delle notizie circolate sull'eliminazione del collegamento aereo. Nel corso di una conferenza stampa all'aeroporto di, affiancato dalalla Presidenza della Giunta regionale d'Abruzzo, Umberto D'Annuntiis, e da Enrico Paolini, presidente della Saga, società che gestisce lo scalo,ha spiegato di avere "scritto ai commissari ...

