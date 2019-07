VINCITORE TOUR DE FRANCE Bernal | la voglia di lottare cambia il destino degli ultimi

Tour de France 2019 - Egan Bernal è il terzo più giovane VINCITORE di sempre : Oggi Egan Bernal entrerà nella storia del Tour de France, diventando il primo corridore colombiano a conquistare la maglia gialla. Il 22enne di Zipaquirá si è dimostrato il più forte in salita, realizzando l’azione decisiva sul Col de l’Iseran, in cui ha staccato tutti i rivali con grande facilità e si è andato a prendere il simbolo del primato, difeso poi in modo impeccabile nell’ultima tappa alpina. Un corridore predestinato, che fin da ...

Tour de France – Cambia l’esito della 19ª Tappa : Bernal non è il VINCITORE - confermata la maglia gialla : Cambia l’esito della 19ª Tappa del Tour de France: la frazione non avrà un vincitore. Tolto il successo ad Egan Bernal che comunque avrà la maglia gialla Clamoroso epilogo nella 19ª Tappa del Tour de France appena conclusasi. I ciclisti non sono potuti arrivare fino al traguardo di Tignes a causa del mal tempo. Una forte grandinata ha reso impraticabile l’ultima salita odierna che portava al traguardo, causando addirittura una ...

Tour de France 2019 - 19^ tappa senza VINCITORE! Corsa interrotta sull’Iseran per maltempo - Bernal primo ma niente successo : I colpi di scena non finiscono mai al Tour de France. La diciannovesima tappa è stata interrotta per grandine e fango in fondo alla discesa del Col de l’Iseran, il maltempo si è abbattuto sulla Grande Boucle e la strada si è rivelata impraticabile: gli organizzatori sono stati costretti a neutralizzare la frazione proprio mentre i ciclisti stavano percorrendo la discesa dal durissimo Col de l’Iseran. La giuria, un’ora dopo la ...

Quanto guadagna il VINCITORE del Tour de France 2019 : premi e patrimonio : Quanto guadagna il vincitore del Tour de France 2019: premi e patrimonio La Grand Boucle non è solo la gara clou della stagione ciclistica ma anche la corsa più ricca. Il montepremi del Tour de France 2019 sarà da record: 22 squadre si divideranno poco meno di due milioni e 292 mila euro, in crescita rispetto all’anno scorso quando era di 2.287.750 euro (il montepremi del Giro d’Italia 2019, per esempio, non superava il milione e mezzo di ...