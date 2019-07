Village Celimontana | i concerti dal 29 luglio al 4 agosto

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Dal 30al 4il Roman Classic Jazz Festival diretto da Lino PatrunoIL FESTIVAL JAZZ CON PIÙ AFFLUENZA D’EUROPA L’estate romana si riempie di Musica con più di 100dal 1° giugno al 10 settembre 2019 Media Partner Ufficiale della Rassegna Dimensione suono soft ROMAN CLASSIC JAZZ FESTIVAL: Lino Patruno è “lo” storico musicista, sia per la sua grande connessione alla musica Jazz tradizionale sia per la sconfinata cultura e conoscenza di aneddoti e circostanze legate a questo periodo di musica. E’ sufficiente pensare che Pupi Avati lo chiamò a collaborare per il film “Bix, un ipotesi leggendaria” proprio perché nessuno come lui conosceva la storia di Bix Beiderbecke e Jo Venuti. Ecco quindi una settimana dedicata al grande Jazz tradizionale, Lino Patruno presenta il Roman Classic Jazz Festival dal 30al 4. Il grande Jazz ...

