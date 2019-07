VIDEO Milan Benfica | 0-1 | | highlights e gol | Giampaolo soddisfatto nonostante il ko

Milano - aggredite due ragazze di colore/ VIDEO "Io salviniano - negri devono bruciare" : Milano, aggredite due ragazze di colore mentre facevano volontariato per una onlus: Video. L'uomo urla: "Sono salviniano, i negri devono bruciare".

VIDEO/ Bayern Monaco Milan - 1-0 - : gol e highlights. Giampaolo : 'Buoni riscontri' : Video Bayern Monaco Milan, 1-0,: highilights e gol: un'ottima prova dei rossoneri ma alla fine la decide il gol di Goretzka, ICC 2019,

Milan - sconfitta di misura contro il Bayern Monaco : ma scatta l’allarme Theo Hernandez [VIDEO] : Il terzino rossonero ha dovuto lasciare il campo in barella per un infortunio alla caviglia che verrà valutato nei prossimi giorni Buona prestazione per il Milan nella prima gara di International Champions Cup, i rossoneri perdono di misura contro il Bayern Monaco, schierando una formazione piena zeppa di giovani. Spada/LaPresse Daniel Maldini rileva l’acciaccato Suso dietro le due punte, mentre Gabbia affianca Strinic al centro ...

Maltempo Milano Marittima : mezzo milione alle imprese per i danni del tornado del 10 luglio [FOTO e VIDEO] : Il Comune di Cervia ha pubblicato il bando per le attività economiche di Milano Marittima danneggiate dal tornado del 10 luglio scorso e che potranno contare sul mezzo milione di euro stanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Il Maltempo ha investito la località cervese devastando un settore rilevante della spiaggia, i viali principali e oltre 30 ettari fra Pineta e Parco Naturale lungo una traccia di 2,5 chilometri. Per fare il punto sugli ...

VIDEO/ Milan Novara - 1-1 - : gol e highlights - subito a segno Theo Hernandez : VIDEO Milan Novara, 1-1,: gol e highlights amichevole di debutto dei rossoneri di Marco Giampaolo. Theo Hernandez a segno: risponde a Stoppa.

Maltempo - le incredibili immagini del tornado di Milano Marittima che raggiunge la spiaggia : spaventoso turbinio di oggetti [FOTO e VIDEO] : Sono tristemente note le condizioni disastrose in cui versava Milano Marittima, nel comune di Cervia, in provincia di Ravenna, dopo il devastante tornado di pochi giorni fa. Ovunque era un caos di alberi abbattuti, auto e finestre distrutte, spiagge spazzate via dai forti venti e riempite solo da cumuli di detriti, sdraio, sedie e ombrelloni finiti in acqua che ingombravano buona parte della costa, semafori, illuminazione pubblica e cestini ...

Maltempo : strade e lidi di Milano Marittima ripristinati in tempo record dopo la tromba d’aria [FOTO e VIDEO] : “strade riaperte e pulite, stabilimenti balneari in piena funzione, attività economiche e strutture ricettive pronte a continuare regolarmente la propria attività. A chi accenna a disdette per alberghi e vacanze, dico di fare esattamente il contrario: venite qui a vivere l’esperienza di ospitalità di questa terra, soprattutto dopo la dimostrazione di grande forza e unità di queste ore”. Così l’assessore regionale al Turismo dell’Emilia ...

Maltempo - tornado devasta Milano Marittima : abbattuti 200 pini secolari - case e auto distrutte [FOTO e VIDEO] : Milano Marittima come Terracina: la famosa località costiera di Cervia è stata devastata stamattina da un tornado che ha avuto effetti molto simili a quello che il 29 Ottobre 2018 ha colpito Terracina provocando un morto e decine di feriti. A Milano Marittima, nel comune di Cervia e in provincia di Ravenna, la situazione è molto difficile e ci sono danni gravissimi. Fortunatamente non ci sono state vittime, anche se una donna è rimasta ferita ed ...

Milan - Piatek sfida la sorte : il bomber polacco cambia numero di maglia [VIDEO] : E’ il caso di dire la prova del 9 per Krzysztof Piatek. Il bomber polacco del Milan ha annunciato, attraverso un video su Instagram pubblicato contemporaneamente anche dalla società, il suo nuovo numero di maglia. La numero 9 del Milan è considerata una vera maledizione: Pato, Matri, Fernando Torres, Destro, Luiz Adriano, Lapadula, André Silva e Higuain non sono riusciti a raccogliere l’eredità di Pippo Inzaghi. Ora toccherà a ...

Milan - Krunic sogna ad occhi aperti : “quando giocavo a San Siro avevo sempre paura” [VIDEO] : “Da tempo sognavo questa squadra e questa maglia. Penso di poter fare belle cose al Milan. È stato meraviglioso entrare a Casa Milan”. Sono queste le prime parole di Rade Krunic, neo centrocampista del Milan, in una intervista video sui canali social del club. “Quando giocavo a San Siro avevo sempre paura. Kakà era il mio idolo da bambino quando seguivo il Milan. La grinta e l’applicazione che messo sul campo credo ...

Theo Hernández : “Spero di fare la storia del Milan” [VIDEO] : Primi momenti da rossonero per Theo Hernández. Il neo difensore del Milan, arrivato dal Real Madrid, ha pronunciato le sue prime parole: “Sono molto carico e contento di venire al Milan. Spero di poter fare la storia di questo club”. La società ha aggiunto un VIDEO di presentazione sui propri canali social. Catch a sneak peek of Theo’s first moments as a Rossonero I primi momenti da milanista di @TheoHernandez ...