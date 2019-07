VIDEO Dalilah Muhammad | il pazzesco record del mondo nei 400 hs con pista bagnata!

Fonte : oasport

(Di lunedì 29 luglio 2019) Nel corso dei campionati nazionali statunitensiha coperto i 400 hs con il crono di 52″20, nuovodel(pr. prec. Yuliya Pechonkina, Russia, 2003, in 52″34), prestazione ancor più sensazionale considerando labagnata sulla quale si è corso a Des Moines. Di seguito ildella gara. ILDELDEI 400 HS FEMMINILI DIClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse