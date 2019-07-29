zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 09:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #29-07-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 09:45: VIABILITÀ 29 LUGLIO 2019 9.20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsMigranti: caso Sea watch, presidio solidarietà su sagrato Cattedrale Palermo - Affaritaliani.it
Migranti: caso Sea watch, presidio solidarietà su sagrato Cattedrale Palermo Affaritaliani.it
Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - Presidio di solidarietà, ieri sera, sul sagrato della Cattedrale di Palermo di un gruppo di cittadini per la nave Sea watch, con a ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 29 LUGLIO 2019 8.20 BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA Roma FIUMICINO ED OSTIENSE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 29 LUGLIO 2019 8.20 BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA Roma FIUMICINO ED OSTIENSE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 29 LUGLIO 2019 7.20 BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA GENIO CIVILE ED APRILIA IN DIREZIONE Roma RIMANENDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 29 LUGLIO 2019 7.20 BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA GENIO CIVILE ED APRILIA IN DIREZIONE Roma RIMANENDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 28 LUGLIO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO APRIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE CHE HA CONTRIBUITO AD AUMENTARE I DISAGI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO CRITICITA’ CODICE ARANCIONE SONO PREVISTE DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE PROSSIME 18-24 ORE PIOGGE SPARSE E VENTO FORTE LUNGO LE COSTE TIRRENICHE E NEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2019 ore 19 : 00 : Viabilità 28 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CRITICA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO A CAUSA DEL MALTEMPO RICORDIAMO L’ALLERTA METEO CON CRITICITA’ CODICE ARANCIONE SUL NOSTRO TERRITORIO PRUDENZA PER LE PIOGGE SPARSE E LE FORTI RAFFICHE DI VENTO LUNGO LE COSTE TIRENICHE E NEI SETTORI INTERNI, VERSO L’ABRUZZO ATTENZIONE, DUNQUE, PER LE FORTI RAFFICHE DI VENTO, IN PARTICOLARE SUI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 28 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CRITICA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO A CAUSA DEL MALTEMPO RICORDIAMO L’ALLERTA METEO CON CRITICITA’ CODICE ARANCIONE SUL NOSTRO TERRITORIO PRUDENZA PER LE PIOGGE SPARSE E LE FORTI RAFFICHE DI VENTO LUNGO LE COSTE TIRENICHE E NEI SETTORI INTERNI, VERSO L’ABRUZZO ATTENZIONE, DUNQUE, PER LE FORTI RAFFICHE DI VENTO, IN PARTICOLARE SUI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 28 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SI COMLICA LA SITUAZIONE SULLA RETE VIARI ADEL TERRITORIO COMPLICE IL MALTEMPO ANNUNCIATO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE E CON CRITICITA’ DA CODICE ARANCIONE DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE SONO PREVISTE SUL Lazio PRECIPITAZIONI DI FORTE INTENSITA’ VENTI FORTI, IN PARTICOLARE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 28 LUGLIO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA VIA PONTINA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA A CAUSA DELLA PIOGGIA SUL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE PRENESTINA E TUSCOLANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ANCHE SULLA Roma-TERAMO TRA IL BIVIO PER LA A1 E IL RACCORDO SEMPRE NELLE DUE LE ALTRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 28 LUGLIO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLE CODE PER INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA, ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASTEL GIUBILIEO, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE ALTRE CODE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA TRA VI AREATINA E VIA LAURENTINA, VERSO Roma LE ALTRE NOTIZIE A CAUSA DEL MALTEMPO LA CIRCOLazioNE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 28 LUGLIO 2019 13.20 BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio AD ANGUILLARA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA RomaNA TRA VIA DI SANTO STEFANO E LARGO DELLO ZODIACO IN DIREZIONE OSTERIA NUOVA PERCORRENDO VIA AURELIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA NEI DUE SENSI DI MARCIA SI RALLENTA A LAVINO, SUL LITORALE RomaNO ALL’ALTEZZA DI VIALE ALLA MARINA NELLE DUE DIREZIONI AD ANZIO TRAFFICO RALLENTATO IN VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 28 LUGLIO 2019 12.20 BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE ARDEATINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA PERCORRENDO LA CASSIA BIS RALLENTAMENTRI TRA LE RUGHE E FORMELLO NEI DUE SENSI CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA LITORANEA TRA MARINA DI ARDEA E COLLE ROMITO MENTRE A TOR SAN LORENZO SI STA IN CODA SULLA PRINCIPALE VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 28 LUGLIO 2019 11.20 BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA LE USCITE SALARIA E BUFALOTTA IN COMPLANARE INTERNA SULLA A1 Roma – NAPOLI RALLENTAMENTI TRA COLLEFERRO ED ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI SUL LITORALE RomaNO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CAMPO DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 28 LUGLIO 2019 10.20 BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA CASSIA A VETRALLA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CURA DI VETRALLA E MADONNA DI LORETO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA CASSIA BIS SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI FORMELLO IN DIREZIONE Roma SUL LITORALE RomaNO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 28 LUGLIO 2019 9.20 BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO A MARINA DI ARDEA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PETTIROSSO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA LAURENTINA SI RALLENTA A TOR SAN LORENZO ALL’ALTEZZA DI VIA CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA BIS TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI FORMELLO ...