Vescovo | i politici imparino il senso dello Stato da Mario La moglie | “Prometto di

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 29 luglio 2019) Ha avuto inizio nella chiesa - gremita - di Santa Croce la celebrazione dei funerali diCerciello Rega. La chiesa e' la stessa dove Rega un mese e mezzo fa aveva sposato la fidanzata Rosa Maria, che oggi ha seguito l'ingresso del feretro. Sulla bara, foto del matrimonio e una maglia del Napoli, di cuiera appassionato tifoso. Presiede la concelebrazione l'arciSanto Marciano', Ordinario militare per l'Italia. "era fiero di essere carabiniere e come tale aiutava tutti quelli che incontrava sul suo cammino, nessuno escluso. Non chiediamo al Signore perche' ce lo ha tolto, ringraziamolo per avercelo donato". Cosi' l'arciSanto Marciano', Ordinario militare per l'Italia, all'inizio delle esequie diCerciello Rega, dopo aver salutato per nome i familiari del vicebrigadiere ucciso. Alla solenne concelebrazione prendono parte ildi Nola, ...

