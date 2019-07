Veneto : Crif - aumentano i casi di frodi creditizie - a Verona il record (3) : (AdnKronos) - I tempi di scoperta tendono a concentrarsi principalmente in due macro categorie: da un lato quasi il 54% dei casi viene scoperto entro 6 mesi, dall’altro lato continuano ad emergere casi di frode messi in atto 3, 4 e addirittura dopo 5 anni prima che vengano intercettati (con un aumen

Veneto : Crif - aumentano i casi di frodi creditizie - a Verona il record (3) : (AdnKronos) – I tempi di scoperta tendono a concentrarsi principalmente in due macro categorie: da un lato quasi il 54% dei casi viene scoperto entro 6 mesi, dall’altro lato continuano ad emergere casi di frode messi in atto 3, 4 e addirittura dopo 5 anni prima che vengano intercettati (con un aumento del +2,6% rispetto alla precedente rilevazione).Andando ad analizzare i tempi di scoperta rispetto al valore del finanziamento ...

Veneto : Crif - aumentano i casi di frodi creditizie - a Verona il record (2) : (AdnKronos) – La distribuzione delle frodi per sesso evidenzia che la maggioranza delle vittime (il 61,6% del totale, per la precisione) sono ancora una volta uomini, con una incidenza in crescita rispetto all’anno precedente. Osservando la distribuzione dei casi per classi di età, dall’ultima rilevazione si nota una inversione di tendenza, con un forte incremento delle vittime con più di 60 anni di età (+14,7%), mentre ...

Veneto : Crif - aumentano i casi di frodi creditizie - a Verona il record : Venezia, 29 lug. (AdnKronos) – Le frodi creditizie perpetrate mediante furto di identità continuano a crescere e a incidere pesantemente sul comparto del credito al consumo. Le rilevazioni presentate nella 28^ edizione dell’Osservatorio Crif ‘ Mister Credit sui furti di identità e le frodi creditizie evidenziano, infatti, che nel 2018 sono stati più di 27.000 i casi rilevati in Italia per una perdita economica ...

Veneto : Crif - aumentano i casi di frodi creditizie - a Verona il record (4) : (AdnKronos) – ‘I ladri non sono più solo coloro che si introducono in casa per rubare oggetti di valore, ma sempre più spesso sono interessati ai dati riservati che possono aprire loro le porte dei nostri account di posta elettronica e social network, conti correnti e carte di credito, con pesanti conseguenze per chi subisce una frode o un furto d’identità ‘ commenta Beatrice Rubini, Direttore della linea Mister ...

Veneto : Crif - nel primo semestre calano domande di mutui (2) : (AdnKronos) – Per quanto riguarda il numero di richieste di prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi (quali auto e moto, arredo, elettronica ed elettrodomestici, ma anche viaggi, spese mediche, palestre ecc.), il Veneto ha fatto segnare nel I semestre 2019 una crescita pari a +9,5% rispetto allo stesso periodo del 2018. Scendendo maggiormente nel dettaglio, Verona guida il ranking regionale con un aumento del +11,0%, ...