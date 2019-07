Usa | gemelli di un anno morti in auto per il caldo | il padre si dispera in tribunale

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Sabato sera Juan Rodriguez è uscito daldel Bronx piangendoto: era stato appena incriminato per duplice omicidio colposo. Infatti il giudice lo ha riconosciuto colpevole di aver dimenticato in, durante le otto ore del suo turno di lavoro, i figli, dueni di un. L’uomo, rilasciato dopo che i suoi familiari hpagato una cauzione di 100 mila dollari, è stato accolto dalla moglie Marissa, vestita a lutto, e dal primogenito di quattro anni, accorsi lì insieme ad amici e parenti per fargli forza, prima di dirigersi a casa a New City, una cittadella residenziale ad un’ora dal centro di New York. Il racconto della tragedia Rodriguez è un disabile, veterano della guerra in Iraq. Venerdì scorso, come ogni mattina, era partito incon i propri figli, per accompagnarli nei rispettivi asili, prima di andare al lavoro. Dopo aver fatto scendere il più grande, ...

