USA | dalle zanzare un virus che colpisce il cervello | allarme in Florida

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2019) Unmortale, trasmesso, cheilcon edema e infiammazione. A lanciare l’encefalite equina orientale (Eee) è il Dipartimento della Salute dello stato della(Usa), dopo i primi casi rilevati negli animali. Ilè stato infatti scoperto in diverse galline e può essere trasmesso all’uomo attraverso la puntura di. Ad essere state contagiate, per ora, solo alcune ‘galline sentinella’, volatili che vengono testate regolarmente per rilevare l’emergenza di patogeni insidiosi come questo o ildel Nilo occidentale, riferisce la Cnn. Dopo la scoperta del microrganismo nelle galline, le autorità sanitarie locali hanno reso noto che “il rischio di trasmissione nell’uomo è aumentato“. Ogni anno negli Usa si registrano circa 7 casi di encefalite equina orientale negli esseri umani, ...

amnestyitalia : Il centro di “emergenza temporanea” di Homestead, in #Florida, è l'esempio perfetto della crudeltà delle politiche… - antoniosavona : La #benda, in effetti, si poteva usare per fermare il sangue che usciva dalle ferite del #Carabinereucciso .... Non… - maulazze : @gq_gianni @LegaSalvini Ma quale difesa dell’americano, si difende per il modo in cui viene trattato, non per quell… -