Uomini e Donne | crisi fra Oscar Branzini ed Eleonora Rocchini

Uomini e Donne - Eleonora conferma la crisi con Oscar su IG : 'Periodo non facile' : La storia d'amore tra Eleonora Rocchini ed Oscar Branzani, scricchiola: a confermare i gossip che sono circolati in questo periodo, è stata l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne in alcuni video che ha pubblicato su Instagram ieri sera. Ai fan che continuavano a chiedere spiegazioni sul gelo che è calato tra lei e il fidanzato recentemente, la toscana ha fatto sapere che è tutto vero: oltre a chiedere rispetto per la sua privacy, la ragazza ha ...

Uomini e donne - Angela Nasti nega il rutto nell'intervista : 'Non sapete cosa inventarvi' : Angela Nasti continua ad essere indiscussa protagonista del gossip di Uomini e donne anche dopo avere chiarito le dinamiche che l'hanno portata alla rottura con Alessio Campoli, arrivata a pochi giorni dalla scelta. Il motivo? Non le sue dichiarazioni, secondo le quali la storia con l'ex corteggiatore non è mai iniziata davvero una storia, ma un rumorino molesto che ha subito cominciato a rimbalzare tra siti web e social network. In molti, ...

Uomini e Donne/ Natalia Paragoni : "Io e Andrea? Non è stato facile" - trono classico - : Uomini e Donne: Natalia Paragoni difende le coppie che si sono lasciate parlando del suo percorso accanto ad Andrea Zelletta, trono classico,

Uomini e Donne - Jack senza freni : “In faccia solo tremare - vigliacchi schifosi” : Jack Vanore, il successo dopo Uomini e Donne Jack Vanore è senza dubbio riuscito a conquistare il pubblico di Uomini e Donne dopo le sue esperienze come corteggiatore e tronista che hanno preceduto il suo ruolo di opinionista. Il gigante buono di UeD ha numerosi fan su Instagram e può anche accadere che risponda a […] L'articolo Uomini e Donne, Jack senza freni: “In faccia solo tremare, vigliacchi schifosi” proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne/ Rocco Fredella : baci hot nel videoclip del suo singolo - Trono over - : Uomini e Donne: Rocco Fredella protagonista di un video clip tra flirt, balli e baci sensuali. Ecco il nuovo volto dell'ex di Gemma Galgani.

Uomini e Donne : Ida ritrova il sorriso - Riccardo pensa agli sbagli : Ida Platano di Uomini e Donne felice: c’entra Gemma Galgani? Il weekend è stato all’insegna della serenità per Ida Platano. La dama protagonista delle ultime due stagioni del Trono Over di Uomini e Donne ha postato su Instagram questo messaggio, segno che la felicità è tornata a bussare alla sua porta: “Stranamente all’improvviso come sempre le tornava quel sorriso sul volto”. Ida Platano ha ripreso la strofa di ...

Uomini e Donne gossip : è crisi tra Oscar e Eleonora : Uomini e Donne gossip: Oscar Branzani e Eleonora Rocchini sono in crisi Periodo difficile per Oscar Branzani e Eleonora Rocchini. L’amata coppia di Uomini e Donne sta vivendo un momento di crisi. A confermarlo l’ex corteggiatrice del Trono Classico, dopo che i fan hanno notato l’assenza dei due dai social network. Non solo, per qualche […] L'articolo Uomini e Donne gossip: è crisi tra Oscar e Eleonora proviene da gossip e ...

Beach Rugby - Europei 2019 : Italia d’argento con le donne e di bronzo con gli Uomini. Doppio titolo per la Russia : Si chiudono come nel 2018 per l’Italia gli Europei di Beach Rugby, disputati a Mosca (Russia), nella stessa location della scorsa edizione, quando le Nazionali azzurre conquistarono l’argento con le donne ed il bronzo con gli uomini: anche oggi la Nazionale femminile viene sconfitta nella finalissima, mentre quella maschile vince la finale per il terzo posto. Nel torneo maschile l’Italia supera ai quarti per 9-2 ...

Uomini e Donne - Natalia Paragoni commenta la fine degli altri troni : "Non si può trovare sempre l'amore" : Ad alcuni giorni dall'uscita delle interviste su Witty Tv dei protagonisti dell'ultima stagione di Uomini e Donne, Natalia Paragoni ha voluto dire la sua sull'esperienza vissuta tra le telecamere del dating show di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, durante la quale ha corteggiato e conquistato il tronista Andrea Zelletta. Lei e il tarantino compongono una delle poche coppie rimaste unite dopo la fine della trasmissione, mentre ...

Uomini e Donne news - Manuel dopo Giulia : ultima pesante frecciatina? : news Uomini e Donne, Manuel Galiano e Giulia Cavaglià oggi Le ultime news su Uomini e Donne riguardano proprio loro, i chiacchieratissimi Manuel Galiano e Giulia Cavaglià, che recentemente sono tornati al centro del gossip per via dell’intervista rilasciata a Raffaella Mennoia per Witty; i due in quell’occasione hanno dato la loro spiegazione sui fatti […] L'articolo Uomini e Donne news, Manuel dopo Giulia: ultima pesante ...

Uomini e Donne - il libro di Giulia De Lellis divide : Elga la elogia - Natalia la critica : Da quando è stata annunciata l'uscita del primo libro di Giulia De Lellis, sono stati in tanti a commentarne il contenuto sui social network: da una parte c'è chi apprezza il coraggio dell'influencer di parlare dei tradimenti subiti, dall'altra chi critica la sua scelta e soprattutto la accusa di voler fare soldi sfruttando un momento poco piacevole che ha vissuto. Anche alcune ex protagonista di Uomini e Donne hanno usato Instagram per dire la ...

Uomini e Donne - la strana frase di Natalia Paragoni scatena il sospetto : con Andrea Zelletta... : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, coppia particolarmente amata di Uomini e Donne - il mitico programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 - condividono molto della loro vita privata sui social. Poco fa, Natalia ha rivelato su Instagram che, forse, una famiglia con Andrea c'è già. frase ambig

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 28 luglio - 4×100 mista donne in finale - fuori gli Uomini! Dalle 13.00 Pilato e Paltrinieri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DELLA NOTTE 4.35: Grazie per averci seguito, buona giornata e appuntamento alle 13 per la ultima sessione di finali ai Mondiali di Gwangju con ben quattro azzurri in finale più la 4×100 mista donne 4.33: L’Italia prende la carta da finale numero 23 del suo Mondiale e chiude bene una mattinata iniziata molto male con le pessime prestazioni di Ilaria Cusinato ...

Nuoto - Mondiali 2019 : risultati batterie 28 luglio. 4×100 donne in finale col terzo tempo. 4×100 Uomini fuori dalla finale e (per ora) da Tokyo. Male Cusinato : Un lampo e due delusioni fortissime.La mattinata coreana si illumina di azzurro solo alla fine grazie alle quattro ragazze della staffetta 4×100 mista che regalano alla spedizione azzurra la carta da finale numero 23 di un’edizione dei Mondiali che rimarrà negli annali come la migliore di sempre per l’ItalNuoto. Le italiane chiudono le batterie con il terzo crono, 3’58″35, alle spalle di Usa e Australia e questo ...