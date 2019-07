Un pullman itinerante porta i film nei borghi senza cinema nel Lazio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) Fino al 6 agosto, unfa tappa in otto piccoli paesi del, proiettando gratuitamente grandi classici, commedie cult e nuove uscite. Un“a 35mm”, perre il grande schermo dove non ci sono sale: il progetto si chiama CinemaCotral ed è nato da un’idea dei ragazzi del Piccolo Cinema America, poi sviluppata insieme alla regionee all’azienda di trasporti Cotral. Un bus con un itinerario tutto suo, otto comuni in quindici serate: ogni sosta, la proiezione di un. La direzione artistica è stata affidata ad Alice Nella Città, rassegna cinematografica capitolina: dieci titoli legati da un filo rosso, cioè il racconto dei giovani. Il Piccolo Cinema America è un collettivo di ragazzi che organizza ogni anno una rassegna di cinema all’aperto a Roma, in varie zone periferiche della città. Lo scorso giugno alcuni dei suoi membri sono stati protagonisti di una ...

