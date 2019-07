Un bambino di 8 anni è morto a Francoforte per essere stato spinto sui binari del treno

Un bambino di 8 anni è morto a Francoforte per essere stato spinto davanti a un treno : Lunedì mattina un bambino di 8 anni è morto e sua madre è stata ferita dopo che un uomo li ha spinti deliberatamente di fronte a un treno ad alta velocità alla stazione di Francoforte, in Germania. L’uomo sospettato di

bambino 6 anni tra morti sparatoria California/ Video : killer ucciso è italo-iraniano : Bambino di 6 anni tra morti sparatoria California, al Gilroy Garlic Festival di San Josè: 3 vittime e 15 feriti. killer ucciso è italo-iraniano.

Francoforte - bambino di 8 anni muore travolto da un treno. Ipotesi : spinto sui binari da sconosciuto. Arrestato un 40enne : Un bambino di 8 anni è morto travolto da un treno ad alta velocità nella stazione centrale di Francoforte. Da una prima ricostruzione sembra che il piccolo sia stato spinto da un uomo, poi fermato dalla polizia. Il bimbo si trovava vicino alla banchina con la madre. Nel frattempo, il traffico nella stazione ferroviaria rimane bloccato. Le dinamiche dell’indicente non sono ancora chiare, ma i testimoni hanno raccontato che il 40enne, senza ...

bambino di nove anni falciato da auto - si teme per la sua vita : L'Aquila - In un incidente nel pomeriggio di ieri lungo il corso principale di Rivisondoli, potrebbe costare la vita ad un Bambino di nove anni residente in Campania, in vacanza nel piccolo centro dell’Alto Sangro. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, ma in base a una prima ricostruzione dei fatti, sembra che il piccolo, in sella alla sua bicicletta, sia andato a collidere contro un’autovettura di passaggio ...

Trento : Comunità Giovanni XXIII - solidarietà a famiglia bambino autistico : Verona, 26 lug. (AdnKronos) - "Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia che non riesce più a tenere il figlio a causa della grave diagnosi di autismo. Le varie forme di disabilità possono essere un peso enorme e talvolta nel tempo divenire insostenibile per le famiglie. Lo Stato già eroga divers

Viveva in ospedale a Torino da un anno e mezzo - bambino di 3 anni salvato da un trapianto di cuore : Da 18 mesi Viveva in una camera di ospedale (la numero 10) grazie ad un cuore artificiale, impiantato dall’équipe della Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino (diretta dal dottor Carlo Pace Napoleone), nel gennaio del 2018. Il piccolo paziente di 3 anni era seguito dalla nascita a causa di una grave forma di cardiomiopatia dilatativa. Inserito fin da subito in lista di ...

I genitori si distraggono e il bambino di due anni sale sul nastro trasportatore con le valigie : l’incidente in aeroporto : I genitori lo hanno perso di vista e lui, incuriosito dal movimento del nastro trasportatore, si è arrampicato ed è stato portato via insieme alle valigie pronte per essere caricate in stiva. È successo all’aeroporto Hartsfield-Jackson di Atlanta, negli Stati Uniti. Per il bambino di due anni si è trattata di una brutta avventura, durata qualche minuto e terminata quando gli uomini della sicurezza hanno notato la sua presenza e lo hanno ...

bambino di quattro anni vede una foto di Lady Diana e inizia a raccontate cose sulla sua vita che nessuno conosce tranne gli intimi - sostiene che nella sua vita precedente era lei - i genitori sono sconvolti : Un Bambino di nome Billy sostiene di essere stata Lady Diana nella sua vita precedente. Questa storia è iniziata in modo molto casuale quando un giorno il Bambino ha visto una fotografia di Lady Diana e ha iniziato a raccontare delle situazioni così intime che sono in famiglia potevano conoscere. I genitori del Bambino, sconvolti, hanno interpellato degli esperti che hanno sottoposto il Bambino a vari test da cui emerge che il Bambino è ...

Napoli - bambino di quattro anni muore annegato in piscina durante un matrimonio : È morto annegato durante un matrimonio a Pozzuoli. A perdere la vita è un bambino di quattro anni della provincia di Caserta: secondo una prima ricostruzione, durante i festeggiamenti si è allontanato dai genitori e si è tuffato nella piscina del ristorante, dove c’erano anche altri bambini. Il bambino è stato visto da un’animatrice, che l’ha portato fuori dall’acqua e ha provato a rianimarlo. Il piccolo è stato subito ...

Un uomo fa il baby-sitter ad un bambino di 11 anni e con lui va in supermercato a rubare : Un uomo si stava occupando di un bambino di 11 anni facendogli da baby sitter. Un pomeriggio ha deciso di uscire con il bambino per andare a fare una passeggiata e i due sono entrati in un supermercato. Lì l’uomo ha rubato delle merce e poi è uscito senza pagare. La sorveglianza si è accorta del movimento strano dell’uomo tra gli scaffali e l’ha seguito fino al parcheggio delle macchine dove l’uomo che si è accorto di avere la ...

bambino di sei anni fa video con i giocattoli e li carica su youtube - guadagna 11 milioni di dollari : Un Bambino di 6 anni è diventato ricchissimo caricando su youtube video durante i quali fa recensioni di giocattoli. Tutto è iniziato per mandare ai parenti lontani un video del piccolo e poi, il video è stato caricato su youtube, alla fine è diventato un vero e proprio lavoro considerando il fatturato. Ormai, secondo la rivista Forbes il reddito del Bambino occupa l’ottavo posto nella lista dei 10 youtubers che possono vantare ...