Un 16enne della Pennsylvania ha vinto 3 milioni di dollari ai Mondiali del videogioco

Bologna - erano stati condannati in primo grado per istigazione al suicidio della figlia 16enne : genitori assolti in Appello : erano stati condannati in primo grado a tre anni e quattro mesi di reclusione con l’accusa di maltrattamenti e istigazione al suicidio nei confronti della figlia 16enne. Mercoledì, la Corte d’Assise di Bologna ha assolto Roberto Raffoni e Rosita Cenni, padre e madre di Rosita Raffoni che cinque anni fa si uccise lanciandosi dal tetto della sua scuola a Forlì, dopo aver lasciato in lettera e in video accuse fortissime nei confronti ...

Lecce - oggi 20 giugno i funerali della 16enne che si è tolta la vita ad Andria : Si sono svolti questo pomeriggio presso la parrocchia di Fulgenzio a Lecce i funerali della 16enne che martedì scorso si è tolta la vita in una comunità ad Andria, dove si trovava da qualche tempo. La giovane era originaria del Salento, e si è impiccata con una cintura nella sua stanza, dove è stata trovata esanime dal personale della struttura. La cintura con la quale l'adolescente ha compiuto l'estremo gesto è stata posta sotto sequestro. ...

Più forte della morte è l’amore! Meolo - lutto cittadino per i funerali del nuotatore 16enne : Manuel Paulon, promessa del nuoto sedicenne, è morto in seguito a un incidente stradale a un centinaio di metri dalla sua abitazione di Meolo (Venezia). Il ragazzo viaggiava in sella alla sua moto e stava tornando a casa dall’allenamento svolto nella piscina della Piave Nuoto. Domani i funerali. “Più forte della morte è l’amore. Ciao Manuel”. A riprendere queste parole, scritte in un post su Facebook dalla mamma di Manuel Paulon, sedicenne ...

Omicidio Noemi - confermata condanna a 18 anni per il fidanzato della 16enne. La madre : "Non lo perdonerò mai" : A Lecce la sentenza d'appello per Lucio Marzo, che ora ha 19 anni: nel settembre 2017 uccise la ragazza e nascose il suo corpo in campagna sotto un cumulo di pietre a Castrignano del Capo