Ultraleggero si schianta sull’autostrada A26 | morto il pilota

Incidente aereo ad Alessandria - Ultraleggero si schianta sull’A26 : morto il pilota : Il dramma stamattina sulla A26 Genova-Gravellona Toce. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118, ma per chi pilota va l'aeromobile non c'è stato nulla da fare; forse anche qualche ferito.Continua a leggere

Ultraleggero si schianta in un campo in provincia di Bergamo - morto il pilota : Un uomo di 60 anni è morto oggi pomeriggio, schiantandosi mentre pilotava un Ultraleggero, nei campi attorno a Urgnano, in provincia di Bergamo. L’incidente è avvenuto alle 17,45. Il pilota, che viveva nella zona, è morto sul colpo. A dare l’allarme alcuni testimoni. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, il 118 con l’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso, e i carabinieri. Il velivolo si e’ schiantato in ...