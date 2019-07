Ultime Notizie Roma del 29-07-2019 ore 16 | 10

Ultime Notizie Roma del 29-07-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli prima il tempo ha continuato a colpire l’Italia causando due morti una donna è morta a Fiumicino Adesso è stato ritrovato il corpo di un anziano la sua voce era stata travolta dalla piena e ieri in Alto Adige un atleta norvegese morta dopo essere stata colpita da un fulmine durante una gara il capo degli 007 americani dai lascia l’incarico ...

Hong Kong - Ultime Notizie : ottavo weekend di proteste - Pechino in difficoltà : Hong Kong, ultime notizie: ottavo weekend di proteste, Pechino in difficoltà Non si placa il durissimo scontro politico in corso ad Hong Kong. Quello appena trascorso è stato l’ottavo weekend consecutivo di proteste nella Regione Amministrativa Speciale del sud della Cina, e la tensione non accenna a diminuire. A due mesi dallo scoppio delle prime dimostrazioni contro la nuova legge sull’estradizione, al momento sospesa ma ...

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Leao in arrivo - frenata per Correa - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ecco Leo Duarte per la difesa e Rafael Leao per l'attacco. Si complica l'affare Correa: le ultime notizie.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Rilancio per Lukaku - Cavani piano B - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, le ultime notizie: nuova offerta in programma per Romelu Lukaku, su Edinson Cavani e Edin Dzeko...

Ultime Notizie Roma del 29-07-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriele a Luigi in studio si terranno questa mattina alle 12 a Somma Vesuviana e funerali di Mario Circello regga il vicebrigadiere da Roma con 11 coltellate commercianti hanno esposto decine di bandiere dell’Italia per rendere omaggio al proprio concittadino il sindaco del paese ha disposto lutto cittadino ieri alla camera ardente a Roma ha partecipato ...

Scuola - supplenze e TFA sostegno Ultime Notizie : Governo potrebbe aprire le porte ai 14mila specializzandi : La questione sostegno rappresenta uno dei grandi problemi della Scuola. In merito alle ore buche del sostegno e alla carenza di personale docente qualificato, il deputato di Forza Italia, Antonio Pentangelo ha presentato un’interpellanza al Governo Lega-M5S all’interno della quale si chiede all’esecutivo di immettere subito in ruolo i 14.000 docenti, ancora studenti TFA. Il percorso tirocinante è appena giunto alla conclusione ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : scontro al Governo per la Tav - 29 luglio - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi: Ancora problemi sulla TAV; Bilancio maltempo in Italia; La camera ardente di Mario Cerciello Rega, 29 luglio 2019,

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 va abolita subito - attacco di Calenda : Pensioni ultime notizie: Quota 100 va abolita subito, attacco di Calenda Sul tema Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni su Carlo Calenda affidate a un post su Facebook relative a Quota 100 e Reddito di Cittadinanza, le due principali misure varate quest’anno dal governo Lega-M5S. Certamente Quota 100 – molto più del reddito di cittadinanza – è spesso sotto gli attacchi dell’opposizione e non solo. Pesa la sua temporaneità, che ...

