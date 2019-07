UE Sassoli | “Un nuovo patto politico”

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 29 luglio 2019) In un’intervista a Politico.eu il presidente del Parlamento europeo Davidmette in guardia le forze euroscettiche a mettere da parte i loro calcoli interni nazionali e svolgere un ruolo costruttivo se vogliono essere coinvolti nel processo decisionale dell’Ue. “Il primo mese dopo le elezioni europee ha dimostrato che se non prendi parte al gioco europeo, non sei nel gioco, non stai giocando”. Ha poi aggiunto: “Se i nostri governi e i nostri paesi non vogliono essere emarginati, devono rimanere all’interno della partita europea”, ha precisato prendendo in prestito poi un’analogia del linguaggio del calcio: “In Europa, giochiamo in Champions League, piuttosto che nelle partite nazionali”. Sulla neo presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, presidente del Parlamento europeo Davidha sottolineando ...

