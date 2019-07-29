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Traffico Roma del 29-07-2019 ore 19 | 00

Traffico Roma del 29-07-2019 ore 19 | 00 RESTA DECISAMENTE TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE; LUNGHE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA ...

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Traffico Roma del 29-07-2019 ore 19:00 (Di lunedì 29 luglio 2019) RESTA DECISAMENTE TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE; LUNGHE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO ALL’USCITA CASILINA IN DIREZIONE APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALL’USCITA RomaNINA, CI SONO POI INCOLONNAMENTI DALLA PRENESTINA ALLO SVINCOLO BUFALOTTA IN DIREZIONE QUINDI SALARIA. SI TRATTA IN QUESTO CASO DI UN INCIDENTE. DISAGI SULLA VIA AURELIA, CAUSA LAVORI CODE ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE FERROVIARIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. A PRIMAVALLE VIA MATTIA BATTISTINI RESTA CHIUSA AL Traffico PER IL DISSESTO DELLA SEDE STRADALE TRA VIA LUCIO II E VIA ENNIO BONIFAZI. PER LO STESSO MOTIVO CHIUSA AL Traffico VIA DI TORRE ROSSA TRA VIA AURELIA ANTICA E PIAZZA DI VILLA CARPEGNA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI. LUNGHE CODE IN VIA AURELIA ANTICA E IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V. INCIDENTE ...
Fonte : romadailynews

twitterromadailynews : Traffico Roma del 29-07-2019 ore 19:00: RESTA DECISAMENTE TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE… - VAIstradeanas : 19:02 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 29-07-2019 ore 19:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

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RESTA DECISAMENTE TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE; LUNGHE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO ...


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