VAIstradeanas : 18:32 #A90 Traffico da Svincolo 14: A24 Roma-Teramo a Svincolo 13: Ss5 Via Tiburtina.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 29-07-2019 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - A90 Raccordo Anulare code tra Autos. per Aeroporto Fiumicino e Romanina > Esterna #luceverde #Lazio -
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Traffico Roma del 24-07-2019 ore 07:30 Roma Daily News
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CODE A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA A VIALE ETIOPIA IN ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 18 : 00 : DIFFICOLTÀ SUL RACCORDO ANULARE; UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA INTERNA STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO ALL’USCITA CASILINA IN DIREZIONE APPIA. ANCORA NEL QUADRANTE NORD CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE SANT’ALESSANDRO E BUFALOTTA IN DIREZIONE QUINDI SALARIA. NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO CODE ORA PER Traffico MOLTO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALL’USCITA OSTIA/ACILIA SINO ALLO ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 17 : 30 : DIFFICOLTÀ SUL RACCORDO ANULARE; UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA INTERNA STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO ALL’USCITA CASILINA IN DIREZIONE APPIA. ANCORA NEL QUADRANTE NORD CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE SANT’ALESSANDRO E BUFALOTTA IN DIREZIONE QUINDI SALARIA. NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO CODE ORA PER Traffico MOLTO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALL’USCITA OSTIA/ACILIA SINO ALLO ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 17 : 00 : CI SONO PROBLEMI NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO ANULARE; UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA, E CHE HA VISTO TRA L’ALTRO IL RIBALTAMENTO DI UNA VETTURA, STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALL’USCITA LAURENTINA IN DIREZIONE APPIA. QUALCHE PROBLEMA SULLA VIA AURELIA, CAUSA LAVORI CODE ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE FERROVIARIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 16 : 30 : CI SONO PROBLEMI NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO ANULARE; UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA, E CHE HA VISTO TRA L’ALTRO IL RIBALTAMENTO DI UNA VETTURA, STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALL’USCITA LAURENTINA IN DIREZIONE APPIA. QUALCHE PROBLEMA SULLA VIA AURELIA, CAUSA LAVORI CODE ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE FERROVIARIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 15 : 30 : CI SONO PROBLEMI NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO ANULARE; UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA, E CHE HA VISTO TRA L’ALTRO IL RIBALTAMENTO DI UNA VETTURA, STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALL’USCITA LAURENTINA IN DIREZIONE APPIA. QUALCHE PROBLEMA SULLA VIA AURELIA, CAUSA LAVORI CODE ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE FERROVIARIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 14 : 30 : RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE DIREZIONE CENTRO. SONO INIZIATI OGGI I LAVORI SU VIA BOCCEA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DEI GIURECONSULTI SUL POSTO C’E’ UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA, FINO ALLE 17 . I LAVORI DOVREBBERO TERMINARE ALLE 17 DEL 10 AGOSTO. SEMPRE DA OGGI I LAVORI SU VIA DALMAZIA CHIUSA TRA VIALE REGINA MARGHERITA E PIAZZA DALMAZIA .TERMINE PREVISTO PER IL 12 AGOSTO ED ANCORA LAVORI ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 13 : 30 : RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE DIREZIONE CENTRO. SONO INIZIATI OGGI I LAVORI SU VIA BOCCEA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DEI GIURECONSULTI SUL POSTO C’E’ UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA, FINO ALLE 17 . I LAVORI DOVREBBERO TERMINARE ALLE 17 DEL 10 AGOSTO. SEMPRE DA OGGI I LAVORI SU VIA DALMAZIA CHIUSA TRA VIALE REGINA MARGHERITA E PIAZZA DALMAZIA .TERMINE PREVISTO PER IL 12 AGOSTO ED ANCORA LAVORI ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 12 : 30 : IN CITTA’ UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA PESCAGLIA NELLE DUE DIREZIONI, MENTRE IN PRATI POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE IN LUNGOTEVERE MICHELANGELO AL VIA DA OGGI I LAVORI SU VIA BOCCEA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DEI GIURECONSULTI DOVE E’ ATTIVA UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA, DALLE 10 ALLE 17 . I LAVORI DOVREBBERO TERMINARE ALLE 17 DEL 10 AGOSTO. SEMPRE DA OGGI I LAVORI SU VIA DALMAZIA DOVE E’ STATO ATTIVATO ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 11 : 30 : IN CITTA’ UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA PESCAGLIA NELLE DUE DIREZIONI, MENTRE IN PRATI POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE IN LUNGOTEVERE MICHELANGELO AL VIA DA OGGI I LAVORI SU VIA BOCCEA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DEI GIURECONSULTI DOVE E’ ATTIVA UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA, DALLE 10 ALLE 17 . I LAVORI DOVREBBERO TERMINARE ALLE 17 DEL 10 AGOSTO. SEMPRE DA OGGI I LAVORI SU VIA DALMAZIA DOVE E’ STATO ATTIVATO ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 29 LUGLIO 2019 ORE 9:20 MARIA BARBARA TAORMINA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRA CODE PER Traffico E A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA ED IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER UN ALTRO INCIDENTE DALLA Roma FIUMICINO ALLA PONTINA E PER Traffico FILE DALLA PRENESTINA ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 29 LUGLIO 2019 ORE 9:20 MARIA BARBARA TAORMINA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRA CODE PER Traffico E A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA ED IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER UN ALTRO INCIDENTE DALLA Roma FIUMICINO ALLA PONTINA E PER Traffico FILE DALLA PRENESTINA ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 29 LUGLIO 2019 ORE 9:20 MARIA BARBARA TAORMINA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRA CODE PER Traffico E A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA ED IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER UN ALTRO INCIDENTE DALLA Roma FIUMICINO ALLA PONTINA E PER Traffico FILE DALLA PRENESTINA ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 09 : 00 : SUL GRA CODE PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA E SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ENTRATA AL RACCORDO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST ANCHE PER UN INCIDENTE DOPO FIORENTINI . UN INCIDENTE IN CITTA’ CON POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE E’ AVVENUTO IN VIA GARIBALDI ALL’ALTEZZA DI PIAZZA SAN PIETRO IN MONTORIO, CODE SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE , SEGNALIAMO ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 08 : 30 : SUL GRA CODE PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA E SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ENTRATA AL RACCORDO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST ANCHE PER UN INCIDENTE DOPO FIORENTINI . UN INCIDENTE IN CITTA’ CON POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE E’ AVVENUTO IN VIA GARIBALDI ALL’ALTEZZA DI PIAZZA SAN PIETRO IN MONTORIO, CODE SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE , SEGNALIAMO ...
Traffico Roma del 29-07-2019 ore 08 : 00 : . SUL GRA CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’APPIA ED IN ENTRATA SULLA DIRMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIAL EST DIREZIONE CENTRO CODE SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA FLAMINIA FINO A VI DEI DUE PONTI SULLA SALRIA ALL’ALTEZZA DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO Roma.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO ...