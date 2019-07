Fonte : romadailynews

(Di lunedì 29 luglio 2019) IN CITTA’ UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA PESCAGLIA NELLE DUE DIREZIONI, MENTRE IN PRATI POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE IN LUNGOTEVERE MICHELANGELO AL VIA DA OGGI I LAVORI SU VIA BOCCEA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DEI GIURECONSULTI DOVE E’ ATTIVA UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA, DALLE 10 ALLE 17 . I LAVORI DOVREBBERO TERMINARE ALLE 17 DEL 10 AGOSTO. SEMPRE DA OGGI I LAVORI SU VIA DALMAZIA DOVE E’ STATO ATTIVATO UN DIVIETO DI TRANSITO TRA VIALE REGINA MARGHERITA E PIAZZA DALMAZIA- TERMINE PREVISTO PER IL 12 AGOSTO ED ANCORA LAVORI FINO AL 9 AGOSTO CON UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA SU VIA AMICO ASPERTINI ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR BELLA MONACA NELLE DUE DIREZIONI. PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SUE VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEE A VISITARE LA PAGINA FACEBOOK ...

PLRomaCapitale : #Roma Via Casilina, intersezione con via di Vermicino, #traffico rallentato causa #incidente. - mgl32 : RT @zeropregi: L'inchiesta pubblicata da Rep scritta da Saviano, al di là dell nome 'Narco Roma' in realtà è di 2 anni fa, come il pezzo sc… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 29-07-2019 ore 12:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -