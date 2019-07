Tour de France 2019 | Egan Bernal puó aprire un’era Mirino sul record di vittorie alla

Tour de France 2019 - tutte le tappe : percorso e altimetria : Ecco come seguire tutte le tappe del Tour de France 2019: calendario, percorso e altimetria. L'edizione si preannuncia...

Ciclismo - Giro d’Italia e Tour de France sono alle spalle : ecco quali saranno i prossimi impegni di Vincenzo Nibali : Archiviati i due grandi giri, lo Squalo si prepara adesso per il finale di stagione dove l’appuntamento più importante sarà il Lombardia Un piccolo periodo di riposo e poi si ricomincia, con l’obiettivo di chiudere in crescendo la stagione. Vincenzo Nibali esce dal Tour de France stanco ma, leggermente felice, per essere riuscito a lasciare il segno nella tappa di Val Thorens. AFP/LaPresse Un acuto importante per lo Squalo, che ...

Tour de France – In Colombia tutti pazzi per Bernal - sui social arrivano i complimenti di Shakira e del Presidente della Repubblica colombiana : Quanti messaggi per Egan Bernal sui social: in Colombia tutti pazzi per il vincitore del Tour de France, arrivano le congratulazioni di Shakira e del Presidente della Repubblica Colombiana tutti pazzi per Bernal: il Colombiano 22enne di Zapaquira, vincitore del Tour de France, è stato celebrato alla grande dai suoi connazionali. Sui social impazza l’hashtag #GraciasEgan, utilizzato da tutto il popolo Colombiano, tra cui anche molti ...

Egan Bernal - vincitore del Tour de France : Breve storia di una corsa interessante e vivace come non succedeva da un po', e del giovane colombiano – descritto come un predestinato – che l'ha vinta

Bernal conquista il Tour de France - la prima volta di un sudamericano : Un colombiano a Parigi. Il Tour de France numero 106 finisce con il sole al tramonto che illumina , sui campi Elisi, il volto ancora imberbe ed emozionato di...

Tour de France 2019 : le pagelle finali. Egan Bernal al primo trionfo - Alaphilippe show. Ottima Italia con Viviani - Trentin - Ciccone e NIbali : Un Tour de France 2019 davvero equilibrato fino alle ultime giornate di montagna: lo spettacolo non è mancato, la corsa è stata incertissima. A trionfare il terzo corridore più giovane nella storia: Egan Bernal. Andiamo a rivivere tutte le tappe di questa Grande Boucle con le pagelle finali di tutti i protagonisti. pagelle finali Tour de France 2019 Egan Bernal, voto 10: alla prima uscita da capitano in un grande giro porta subito a casa il ...

Tour de France 2019 - Vincenzo Nibali insultato sul Galibier! “Vergognati - sei vecchio. Stai a casa” : Vincenzo Nibali è riuscito a mettere il suo sigillo anche al Tour de France 2019, lo Squalo ha vinto la 20^ tappa grazie a una stupenda fuga da lontano ed è tornato al successo dopo 16 mesi di digiuno (l’ultimo trionfo risaliva alla Milano-Sanremo dello scorso anno). Il siciliano si è inventato una magia a Val Thorens, è scattato subito dopo il via e poi sulla salita conclusiva ha sbriciolato l’intera concorrenza riuscendo a ...

Tour de France – Nibali pesantemente insultato sul Galibier - la clamorosa rivelazione di Giulio Ciccone : Il corridore italiano ha rivelato cosa accaduto allo Squalo sul Galibier, dove un gruppo di pseudo-tifosi lo ha insultato anche pesantemente Il Tour de France si è concluso abbastanza positivamente per l’Italia, considerando le tre tappe vinte e il quattordicesimo posto di Fabio Aru. AFP/LaPresse La volata di Viviani a Nimes, la fuga di Trentin a Gap e l’impresa di Nibali a Val Thorens hanno colorato d’azzurro la Grande ...

Il colombiano Bernal re al Tour de France - a Ewan l'ultima volata : Un colombiano si prende Parigi. Egan Bernal riscrive la storia e trionfa nella centoseiesima edizione del Tour de France.

VINCITORE Tour DE FRANCE/ Bernal - la voglia di lottare cambia il destino degli ultimi : Egan Bernal VINCITORE touer de FRANCE. Il ciclista colombiano si è aggiudicato il TOUR 2019. La stessa pasta di Richard Carapaz, VINCITORE del Giro.

Tour de France – Egan Bernal premiato in uno scenario mozzafiato - tutte le immagini più belle della cerimonia [GALLERY] : Il corridore colombiano riceve la coppa del vincitore del Tour nello splendido scenario degli Champs-Elysées Si è conclusa l’edizione 2019 del Tour de France, il vincitore è Egan Bernal che alza al cielo di Parigi il prestigioso trofeo. Una cerimonia emozionante per il colombiano, alquanto commosso sul palco per un successo tanto bellissimo quanto inaspettato. Un trionfo voluto e conquistato dal corridore del Team Ineos, riuscito a ...

La fine del Tour de France è un pugno all'estate. E il saluto è di Ewan e Bernal : Caleb Ewan appare sotto il traguardo di Parigi. Appare perché la sua volata, l'ultima di questa Grande Boucle, è un'epifania. A centocinquanta metri dall'arrivo l'australiano infatti sembrava tagliato fuori dai giochi. Troppo avanti Niccolò Bonifazio e Dylan Groenewegen. Eppure la ventesima tappa de

Tour de France 2019 : Egan Bernal - un trionfo storico che segna una nuova era : Un trionfo storico, che segna una nuova era del ciclismo. Egan Bernal vince il Tour de France 2019 e diventa il primo corridore sudamericano a conquistare la maglia gialla, oltre che il più giovane dell’ultimo secolo. Un’impresa davvero memorabile, perché sale sul gradino più alto del podio di Parigi a soli 22 anni e 196 giorni, e a riuscirsi prima di lui furono solo Henry Cornet che nel 1904 trionfò a 19 anni e 355 giorni, e François Faber, nel ...

Tour de France 2019 - Giulio Ciccone : “Dopo la caduta stavo per lasciare - in futuro spero di poter lottare per la generale” : Si è concluso con un bilancio decisamente positivo nonostante le difficoltà accusate nell’ultima settimana il Tour de France 2019 di Giulio Ciccone. Il giovane scalatore abruzzese ha indossato anche la maglia gialla per due tappe grazie alla fuga nella frazione della Planche des Belles Filles e ha raccolto tanta esperienza che tornerà sicuramente utile in futuro. La consapevolezza di poter puntare un domani ad obiettivi più grandi è ...