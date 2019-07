Torna Festivalbar in 6 appuntamenti nell’estate orfana del Summer Festival

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 29 luglio 2019) I nostalgici apprezzeranno in modo particolare l'idea di Rete4 di riproporre 6 puntate speciali di. Il primo appuntamento è già stato trasmesso sabato 27 luglio in seconda serata, gli altri 5 verranno trasmessi a cadenza settimanale per tutto il mese di agosto.Story è ciò che Rete4 propone in quest'estatedel. L'appuntamento musicale di Canale5, ormai divenuto una tradizione, quest'anno non si terrà. Da Piazza del Popolo a Roma non ci sarà alcun palco dal quale trasmettere. Mediaset, quindi, propone un tuffo indietro nel tempo con 6 speciale di, lo storico show estivo ideato da Vittorio Salvetti nel 1964 trasmesso prima dalla Rai e poi su Mediaset fino al grande successo televisivo degli anni 90.I presentatori della prima edizione Mediaset erano Claudio Cecchetto, Marina Perzy ed Eleonora Brigliadori. Vincitore ...

