Toninelli | M5S sempre contrario a Tav | chi ha cambiato idea è stata Lega

I leghisti sognano l’addio di Toninelli. Salvini se lo tiene stretto con tutto il M5s : Roma. Mentre beve un caffè col collega Alessandro Morelli, Edoardo Rixi non lascia neppure il tempo che gli si faccia la domanda, che subito ribatte: “La mozione di sfiducia a Salvini? Se davvero il Pd volesse mettere in difficoltà il governo, la mozione di sfiducia la farebbe a Toninelli”, sibila l

Pd - Rosato : “Intesa con M5s? No. Noi alleati di Berlusconi ma non c’era Toninelli ministro” : “Terreno comune tra Pd e M5s? Non c’è. E’ vero che siamo stati alleati di Berlusconi nel governo Letta, ma durò poco. Ci fu anche un governo con la Lega agli inizi degli anni ’90, ma erano tempi diversi. Berlusconi aveva le tv e Mediaset, oggi ci sono Casaleggio e il primato del M5s nella rete. Però devo dire che Berlusconi non ci ha mai messo Toninelli come ministro dei Trasporti“. Sono le parole pronunciate ai ...

Autonomia - Toninelli : “Su materie ministero Infrastrutture proficuo accordo M5s-Lega” : L’audizione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in Commissione parlamentare per le questioni regionali nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul processo di attuazione del “regionalismo differenziato”. Così il ministro: “In premessa, vorrei evidenziare che, per quanto concerne il mio Dicastero, il dibattito sul regionalismo all’interno del Governo è stato portato a compimento con profitto. Al di là, ...

La Lega attacca Toninelli. E il M5s tace : Alla fine di una delle giornate più convulse dall'inizio del suo mandato, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli è sembrato scontare un certo isolamento all'interno di M5s. Se si dovesse infatti giudicare dagli interventi giunti in sua difesa dal versante grillino, mentre si moltiplicavano gli attacchi dentro e fuori la maggioranza nei suoi confronti per il caos Ferrovie e per il licenziamento del "dissidente" Pierluigi Coppola dalla ...

Passante Bologna - Bugani (M5s) attacca il ministro Toninelli : “Gravissimo errore - una palata di m… per il Movimento. Abbiamo fallito” : “Per me è un momento molto doloroso. Mai avrei pensato di arrivare a questo punto, anche perché su questa battaglia il Movimento ha costruito la propria credibilità politica in città. Però si tratta di una palata di m… per il M5s“. È lo sfogo, in Consiglio comunale, del consigliere pentastellato Massimo Bugani. In Aula si discute del via libera al progetto del Passante di Bologna, opera contro la quale si era speso proprio ...

Passante di Bologna - Bugani (M5s) attacca Toninelli : “Perso di vista gli obiettivi. Il sì è un errore grave - palata di m… per il Movimento” : Danilo Toninelli finisce nel mirino anche di esponenti del Movimento Cinque Stelle. Per il motivo contrario a quello della Lega, ovvero per il via libera al Passante di Bologna. L’attacco al ministro delle Infrastrutture arriva da Massimo Bugani, capogruppo pentastellato in Consiglio comunale e uomo molto vicino a Luigi Di Maio e Davide Casaleggio: “Si potrà ancora fermare tutto – dice attaccando anche Michele Dell’Orco, ...

Tav - la Lega riapre la polemica con il M5S : “Basta tentennamenti - rispettiamo il contratto”. Fdi : “Toninelli riferisca in Aula” : “Basta tentennamenti“. E ancora: “rispettiamo il contratto e gli accordi internazionali”. La Lega riapre il fronte sulla Tav nella polemica infinita con gli alleati di governo del M5S. Questa volta il casus-belli è rappresentato dalle due notti consecutive di scontri e proteste a Chiomonte, con il ministro dell’Interno, Matteo Salvini che ha auspicato “controlli a tappeto, arresti e accelerazione dei ...

M5S : "Pieno sostegno a Toninelli e Trenta" : Dopo qualche ora di riflessione, il Movimento 5 Stelle ha deciso di rispondere alle parole di Matteo Salvini che ha accusato (nuovamente) i Ministri Toninelli e Trenta di frenare l'azione del Governo con la loro "politica dei no". Ad affrontare l'argomento non è stato né Di Maio né altri elementi di spicco dei 5 Stelle. La replica è infatti stata affidata ad una nota, forse per cercare di evitare nuove controrepliche leghiste: "Non ...

Il M5s ha risposto agli affondi della Lega a Toninelli e Trenta : "Non rispondiamo e non risponderemo più a nessun attacco. Tutto il M5S, dagli eletti agli attivisti, danno pieno sostegno ai ministri Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta. Il primo, tra le altre cose, sta compiendo una battaglia importante su Autostrade e sulle tariffe dei caselli, già ridotte; la seconda sta portando avanti importanti provvedimenti, tra cui la legge sui sindacati militari, osteggiata da qualcuno. Ne avremmo di repliche da ...

Autonomia - sulla scuola passa la linea M5s : ira Zaia e Fontana | Conte blinda i ministri - Lega : "Incomprensibile la difesa di Toninelli" : Dal vertice di governo sulle autonomie sarebbe emerso il punto d'incontro sulla scuola: i pentastellati avrebbero ottenuto il mantenimento dei concorsi a livello nazionale, ma sarebbe stata inserita una norma che, come richiesto dal Carroccio, prevede un minimo di anni nella prima sede di assegnazione.

Rimborsi M5S - anche Fico e Toninelli nella blacklist : Era appena lunedì scorso, quando il Blog delle Stelle ha incenerito le due deputate del Movimento Gloria Vizzini e Veronica Giannone. Espulse d'imperio, a mezzo agenzia di stampa, per...

Governo - ma quale crisi : a Lega e M5s cambiare non conviene - rischia solo Toninelli : Il Governo va avanti: c'è così la conferma che le "liti" delle scorse settimane altro non erano che mera campagna elettorale...

Concessioni autostradali - Danilo Toninelli : Con noi del M5S al governo questo schifo sta cambiando : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, torna sulla questione delle Concessioni autostradali. Dopo il crollo del ponte Morandi, il Movimento 5 Stelle aveva fortemente criticato il gruppo Atlantia, della famiglia Benetton, promettendo multe da svariati milioni e una revoca immediata. Ora afferma di proseguire in quella direzione nello Sblocca cantieri, ma nel frattempo il gruppo mantiene la concessione fino al 2038 e tratta per il ...