Tiro con l’Arco | cala il sipario sul 29° Campionato Italiano Campagna | tutti i risultati

VIDEO Charles Leclerc - incidente nel GP di Germania : Ferrari contro il muro - errore pesantissimo e riTiro : Charles Leclerc si stava rendendo protagonista di una prova stellare nel GP di Germania 2019, il pilota della Ferrari era riuscito a risalire in seconda posizione grazie a un’ottima strategia e poteva addirittura pensare di attaccare il primato di Lewis Hamilton ma ha commesso un errore letale all’ultima curva, ha perso il controllo della vettura, è finito sulla via di fuga ed è andato a sbattere contro il muro. La macchina si è ...

MotoGp – Dalle difficoltà di Lorenzo al riTiro di Valentino Rossi - Marquez sicuro : “continuerà! Non ci credo finchè…” : Marc Marquez ha le idee chiare: Dalle difficoltà di Jorge Lorenzo al ritiro di Valentino Rossi La pausa estiva della MotoGp è terminata: inizia domani una nuova settimana di gara, che partirà giovedì a Brno con la conferenza stampa dei piloti per concludersi, dopo prove e qualifiche, col Gp della Repubblica Ceca di domenica 4 agosto. Tutti i piloti hanno diviso le loro vacanze tra momenti di relax con amici, fidanzate e familiari e altri ...

Paganese - per il riTiro di Gubbio mister Erra ne convoca ventidue : Baiocco nuovo portiere : La Paganese si prepara per la nuova stagione: è previsto infatti questo pomeriggio alle ore 14.00 la partenza della troupe azzurrostellata, agli ordini del tecnico Alessandro Erra, per il consueto ritiro pre-campionato. Sede del romitaggio estivo sarà l'Hotel Beniamino Ubaldi di Gubbio, struttura che ha già ospitato i campani nella stagione 2017/2018. Il sodalizio del presidente Raffaele Trapani alloggerà nella cittadina umbra fino al prossimo ...

RiTiro protesi al seno Allergan per rischio tumori rari : il ministero della salute raccomanda controlli regolari : Dopo il Ritiro dal mercato mondiale delle protesi al seno ruvide Allergan per l’aumento del rischio di alcuni tumori rari, annunciato due giorni fa dall’azienda, il ministero della salute ribadisce alcune raccomandazioni a partire dall’importanza “per tutte le pazienti con qualsiasi tipo di protesi mammarie (sia a superficie liscia, che micro/macrotesturizzata o ricoperta in poliuretano) e fabbricata da qualsiasi ditta ...

LIVE – Carlo Ancelotti in conferenza-stampa di chiusura riTiro : Una buonasera a tutti i lettori de “Il Napolista” dal Teatro Comunale di Folgarida. Siamo in attesa dell’arrivo di Carlo Ancelotti che sarà il protagonista della conferenza-stampa di chiusura del ritiro pre-campionato. L'articolo LIVE – Carlo Ancelotti in conferenza-stampa di chiusura ritiro sembra essere il primo su ilNapolista.

Iron Maiden - Steve Harris : 'Se non conteremo più nulla parleremo di un possibile riTiro' : Negli ultimi tempi molte grandi band del panorama rock e metal hanno pensato al proprio ritiro delle scene, come i Kiss e i Mötley Crüe che hanno organizzato il loro tour d'addio. Oltre a loro ci sono gli Iron Maiden, che ancora però non pensano di andare in pensione: a ribadirlo è stato Steve Harris in un'intervista radiofonica. Ritiro ancora lontano Tutti i fan degli Iron Maiden possono stare tranquilli: la band di Steve Harris ancora non ...

Iannaccone presenta a Scoglitti "Sotto Tiro" : Stefano Iannaccone presenta il suo libro a Scoglitti domenica 28 luglio alle ore 20 presso il Circolo velico “Anemos”

Scintille Porto - alta tensione tra Danilo e Conceicao : i due litigano - il calciatore allontanato dal riTiro : alta tensione in casa Porto, in ritiro per preparare la nuova stagione. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo Portoghese “A Bola“, il giocatore Danilo Pereira è stato allontanato dal ritiro della squadra dall’allenatore Sergio Conceiçao. Motivo? Capitano dei “Dragoes” dopo la cessione di Hector Herrera all’Atletico Madrid, Danilo sarebbe entrato in contrasto con il tecnico Portoghese. La ...

Ferro da sTiro con caldaia : i migliori da comprare : Stirare non è certo un’attività piacevole, soprattutto in estate, per indorare la pillola vale quindi la pena acquistare un Ferro da stiro con caldaia, tipologia che, più delle altre, è in grado di velocizzare e leggi di più...

Tour de France – RiTiro Fuglsang : aggiornamenti sulle condizioni del corridore Astana : Nessuna frattura per Fuglsang: gli aggiornamenti sulle condizioni del corridore del Team Astana dopo il Ritiro dal Tour de France Jakob Fuglsang è stato costretto oggi al Ritiro dal Tour de France: il corridore svizzero del Team Astana è stato protagonista di una brutta caduta nella 16ª tappa della Grande Boucle, a causa della quale è stato ha alzato bandiera bianca. Si temeva una frattura alla mano per Fuglsang che però se la cava solo ...

Calabria - manca personale nei musei ma Mibac non firma convenzione per Tirocini : “Serve l’accordo con tutti i soggetti” : “La vertenza dei lavoratori tirocinanti degli enti locali, del Miur e del Mibac necessita di immediata chiarezza. Non ci interessano le ‘complicanze burocratiche’, ma avere immediate risposte in merito al proseguo delle attività in tirocinio”. Carlo Barletta, Segretario Generale della Felsa Cisl Calabria in un comunicato del 2 luglio è stato chiaro: bisogna dirimere la questione. Al più presto. In gioco c’è l’esistenza di ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : Giulia Gatto-Monticone al secondo turno a causa del riTiro di Antonia Lottner : Giulia Gatto-Monticone si qualifica per il secondo turno del WTA di Palermo, tornato alla luce a sei anni dall’ultima edizione. La torinese supera la tedesca Antonia Lottner, costretta al ritiro per un malessere sul punteggio di 6-2 1-1 in proprio sfavore. La prossima avversaria della vincitrice sarà una tra la spagnola Sara Sorribes Tormo e la francese Fiona Ferro (vincitrice a Losanna proprio ieri), che saranno in campo ...

“Non mangiatela” : scatta il riTiro del prodotto da tutti i supermercati Conad : ritiro immediato del prodotto alimentare dai supermercati Conad di tutta Italia. Come confermato anche da una nota pubblicata sul sito ufficiale del Ministero della Salute, la nota catena ha richiamato dai suoi punti vendita un lotto di confettura extra di amarene a proprio marchio per la presenza di solfiti non dichiarati in etichetta. Il prodotto interessato è venduto in vasetti da 320 grammi con il numero di lotto N19002133 e la scadenza ...

Il Parma chiude il riTiro di Prato con 4 reti - programmata amichevole contro la Samp : “Considerati i carichi elevati, in queste due settimane a Prato allo Stelvio abbiamo lavorato davvero bene”, parole con le quali il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, chiude ufficialmente il ritiro in Val Venosta degli emiliani, vittoriosi anche nell’ultima amichevole contro la squadra altoatesina d’eccellenza FC Obermais/Maia Alta, dove si è distinto il solito Baraye con una doppietta. A segno Ceravolo e Roberto Inglese, tornato ai ...