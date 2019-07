TIM International Senza Limiti 30 Limited Edition disponibile al costo di 9 | 99 euro al

La nuova TIM International Senza Limiti aggiunge 10 GB senza aumenti di prezzo : TIM lancia una nuova versione di TIM International senza Limiti : l'offerta, dedicata agli utenti con codice fiscale straniero, include ora 40 GB di Internet, minuti illimitati in Italia, 300 minuti verso alcuni Paesi e chat senza Limiti . L'articolo La nuova TIM International senza Limiti aggiunge 10 GB senza aumenti di prezzo proviene da TuttoAndroid.

Paolo Fresu - Nik West e Incognito dal 27 al 29 giugno in Italia per il Milano MaritTIMa International Jazz Festival : Paolo Fresu, Nik West e gli Incognito. Sono le tre punte di diamante del Milano Marittima International Jazz Festival che dal 27 al 29 giugno si terrà nella cittadina romagnola.I grandi esponenti del panorama Jazz internazionale si alterneranno sul palco principale, allestito sulla Rotonda I Maggio, cuore pulsante della vita notturna e dello shopping, ma anche in diversi locali della città, che ospiteranno concerti live di ...