Terremoto Centro Italia | scossa nell’Adriatico | avvertita a Senigallia MAPPE

Terremoto ad Atene di 5.3 : crollati edifici disabitati in centro - tre feriti lievi : Terremoto, forte scossa oggi ad Atene di magnitudo 5.3 alle 14.13 locali (le 13.13 in Italia). L'epicentro è segnalato 23 km a nordovest della capitale della Grecia, a 20 km di...

Terremoto Centro Italia - Mattarella ad Amatrice : “Il sogno della ricostruzione non deve esaurirsi nella scuola” : “Il sogno della ricostruzione non si esaurisce con la scuola, deve procedere con velocità in tutti i suoi versanti: ospedali, beni culturali e di culto, piste produttive. In questo impegno si gioca il futuro dell’Italia“: lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della visita al campus di Amatrice “Romolo Capranica”. Presenti all’evento anche il ministro ...

Forte Terremoto in Iran : epicentro vicino alla città petrolifera di Masjid Soleiman : Una Forte scossa di terremoto magnitudo 5.7 è stata registrata alle 07:00 UTC dall’Istituto geofisico statunitense USGS nelle vicinanze della città petrolifera di Masjid Soleiman, nel sudovest dell’Iran, a circa 450 chilometri da Teheran. Non ci sono al momento notizie di danni a persone o cose. L’Iran è attraversato da diverse faglie sismiche e i terremoti sono molto frequenti. L'articolo Forte terremoto in Iran: epicentro ...

Terremoto oggi Catania - scossa M 3.9/ Ingv - epicentro ad Adrano : boom di segnalazioni : Terremoto oggi a Catania, i dati Ingv sulla scossa di M3.9 avvenuta ad Adrano. Non ci si registrano danni, segnalazioni sui social.

Terremoto - Papa Francesco : “il Centro Italia ha già pagato un prezzo troppo alto - la ricostruzione tarda a decollare” : Nei paesi dell’Italia centrale colpita dal Terremoto nell’agosto del 2016 la ricostruzione “tarda a decollare”. Lo denuncia ancora una volta il Papa nel messaggio che ha inviato al II Forum delle comunità Laudato si’ che si svolge oggi ad Amatrice. “Rivolgo un cordiale saluto agli organizzatori e ai partecipanti al II Forum delle Comunità Laudato si’, che si celebra in un territorio devastato dal ...

California - Terremoto di magnitudo 6.4. Epicentro a 240 km a sud di Los Angeles : Un terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito la California meridionale. Secondo l’Us Geological Survey l’Epicentro si trova nella zona di Searles Valley, a 240 chilometri a sud di Los Angeles e la sua profondità stimata a 8,7 km. Il sisma è stato avvertito nella metropoli Californiana dove gli edifici hanno tremato per diversi secondi. Alla prima scossa sono seguite altre quattro scosse di assestamento di magnitudo tra 3.5 e 4.7. Al momento non ...

Scossa di Terremoto nel cuore della Sicilia : epicentro a Resuttano (Caltanissetta) [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 2.9 si è verificato a 2 km sud da Resuttano (Caltanissetta) alle 02:51:21 ad una profondità di 38 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto nel cuore della Sicilia: epicentro a Resuttano (Caltanissetta) [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - ancora una scossa nello Stretto di Messina : epicentro a Capo Peloro [MAPPE e DATI] : Una nuova scossa di Terremoto ha colpito stamattina, alle 12:10, lo Stretto di Messina con epicentro appena al largo di Mortelle, nei pressi di Capo Peloro e Torre Faro. La scossa, di magnitudo 2.9, s’è verificata con un ipocentro mediamente profondo (70.2km di profondità), in una delle aree a più alto rischio sismico d’Italia. L'articolo Terremoto, ancora una scossa nello Stretto di Messina: epicentro a Capo Peloro [MAPPE e DATI] ...

Scossa di Terremoto a Roma : magnitudo 3.7 - epicentro a Colonna : Una Scossa di terremoto è stata avvertita nettamente a Roma e dintorni verso le 22.43. Si è trattato di un sisma di magnitudo 3.7, secondo quanto riferito dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). L’epicentro è stato localizzato a 3 chilometri a nord-est di Colonna, in provincia di Roma, a una profondità di 9 chilometri. Tantissime le segnalazioni dei cittadini in tempo reale sui ...