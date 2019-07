Terme | centrosinistra ' Regione immobile' Pd lamenta | ' fondi inutilizzati per 1 | 5 milioni

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 29 luglio 2019) Chieti - Ledi Caramanico sono tornate in attività da dieci giorni, ilabruzzese accusa ladi immobilismo. "A noi non interessa che lasi occupi della proprietà, ma che funzionino le- ha detto in conferenza stampa Silvio Paolucci, ex assessore alla Sanità e attuale consigliere regionale Pd - Dopo un bando da noi presentato per 900mila euro, non si capisce ancora se lavuole utilizzare i. Ci sono altri 600mila euro da mettere a delibera per la riabilitazione sanitaria. Parliamo quindi di 1,5per il termalismo. Allora si interpellino Governo e ministero della Salute". "Il modo di procedere dellaè particolare - ha detto il consigliere Pd Antonio Blasioli - Problemi occupazionali di Mercatone Uno, primo incontro poi nulla; Piscine Le Naiadi, inaugurazione e poi ...

CorriereQ : Terme, centrosinistra ‘Regione immobile’ - AbruzzoBT : Ansa #News #Abruzzo: Terme, centrosinistra 'Regione immobile' -> -