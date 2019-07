Tennis – Lo strano caso di Svetlana Kuznetsova | campionessa del WTA di Washington senza

Fonte : sportfair

(Di lunedì 29 luglio 2019)non potrà difendere il titolo del WTA dipoiché gli USA non le hanno concesso il visto per entrare nel Paese: tutta colpa dei cattivi rapporti fra Stati Uniti e Russia Nelle ultime ore ilè diventato il volano di un vero e propriodiplomatico che non ha fatto altro che porre l’accento sui cattivi rapporti diplomatici fra Stati Uniti e Russia. Lata russa, due volteSlam (una delle quali proprio in America agli US Open!), si è vista negare il visto per entrare negli Stati Uniti.non potrà dunque difendere i 280 punti guadagnati con la vittoria del WTA didel quale èin carica. LaPresse/XinHua Il motivo sarebbe un ‘sospetto’ legato al suo passaporto, lo stesso che le ha permesso di viaggiare negli USA da 16 anni a questa parte. Per risolvere il problema si era attivata ...

Tenniscircus : Lo strano caso di Grigor Dimitrov - - stesco74 : @AmmOrdinaria @UdoReger @Marcoodottavi Ancora più strano: Nadal scrive con la destra e gioca a tennis con la sinistra - NewsCronacaCE : De Matteis (M5S), gestione privata del centro sportivo “Tutto Tennis”, non sappiamo nulla, ciò è molto strano… -