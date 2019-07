Temptation Island | Nicola preso da Maddalena lascia Sabrina

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 30 luglio 2019) Dopo Ilaria e Massimo, la seconda coppia mostrata nella sesta e ultima puntata diè quella formata da. Durante il quinto appuntamento,ha visto diversi video che ritraevano il fidanzato insieme alla single, sempre più vicini al punto da commuoversi in un momento di sconforto in spiaggia. I video però non sono mancati neanche ache, per la prima volta, ha visto la fidanzata piangere e confidarsi con le sue compagne d'avventura, ammettendo di voler far ragionare cuore e cervello, perché se il cervello le dice una cosa e il cuore gliene dice un'altra. Ma come già accaduto con Ilaria e Massimo, anche questa coppia è 'scoppiata' al termine dei 21 giorni del villaggio.: 'Sei tante cose belle messe assieme' Nella sesta puntata i telespettatori scoprono dunque cheha deciso di fare il weekend con la single ...

trash_italiano : WE MA COME MAI QUEST'ANNO I TENTATORI HANNO TUTTA QUESTA LIBERTÀ? ANCHE MENO CHE VI RITROVATE A TEMPTATION ISLAND K… - trash_italiano : A TEMPTATION ISLAND RUSSIA SANNO COME SISTEMARE I PROBLEMI DI CORNA - trash_italiano : Alessia Marcuzzi condurrà Temptation Island VIP ?? -